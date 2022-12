Probamos el Doogee V30, el primer móvil rugerizado con eSIM, visión nocturna y batería gigante

El mundo de los móviles rugerizados es muy interesante. Las prioridades de los consumidores de este sector son muy diferentes a las de un usuario convencional, y lo que puede ser una ventaja en un caso, es una desventaja en otro.

Los móviles de Doogee representan muy bien esta situación. Por el mismo precio de lo que cuesta un Doogee, probablemente puedes comprar un móvil normal con mejor pantalla o procesador; pero ninguno será capaz de hacer lo mismo que un Doogee, de resistir en las mismas situaciones ni de ofrecer acceso a las mismas funcionalidades. El nuevo Doogee V30, presentado hoy, es el epítome de la marca, el dispositivo que demuestra lo que es posible con esta filosofía.

Primer móvil rugerizado con eSIM

El Doogee V30 es un móvil rugerizado, es decir, que ha sido diseñado con la resistencia como máxima prioridad. Es algo evidente en cuanto lo coges; en mi caso, realmente no me esperaba semejante tamaño y peso, y me sorprendió cuando intenté sacarlo de la caja. Este es un auténtico ‘mamotreto’ de móvil, de esos que pueden hacer mucho daño cuando se lo tiras a alguien; y con un peso de 378 gramos, es incluso algo molesto llevarlo en la mano. Cuando lo pones al lado de un teléfono normal, da hasta risa.

El Doogee V30 es un móvil grueso y pesado, pero con buenos motivos

Pero claro, este teléfono no es grande y pesado porque sí. El Doogee V30 es capaz de resistir mucho más que la inmensa mayoría de los móviles del mercado. Por supuesto, tiene certificado IP68 como muchos otros, pero también IP69K, que certifica la resistencia a lavados de alta presión y con vapor, además de certificación militar MIL-STD-810H. Digamos que no he tenido ningún miedo en tirarlo al suelo para hacerle fotos durante estos días de lluvia torrencial, porque tengo la seguridad de que es capaz de resistir eso y mucho más.

Soporte de eSIM en el Doogee V30

Por eso, es llamativo que este móvil tenga algo que muchos modelos del mercado aún no tienen: tarjeta virtual eSIM. Esta tecnología evita tener que usar tarjetas SIM convencionales, ya que los datos se almacenan en una sección especial en la memoria interna del móvil. Tiene sus ventajas, como la posibilidad de cambiar fácilmente de operadora en cualquier momento sin tener que esperar a que nos envíen la tarjeta, por ejemplo.

En mis pruebas, he tenido la oportunidad de usar la eSIM del Doogee V30, y la experiencia ha sido muy buena. Sólo es necesario entrar en la configuración del móvil y escanear un código QR enviado por la operadora, y el móvil automáticamente se conectará a su red; también podemos usar servicios como 5G o el roaming fácilmente, lo cual es muy útil en un móvil que seguramente nos llevaremos de aventuras en otros países.

De hecho, todo ha ido tan bien que realmente tengo pocas cosas que decir de la compatibilidad con eSIM; funciona exactamente que una SIM tradicional, y creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar, porque eso significa que nuestra experiencia no ha sido empeorada por esta inclusión. Además, el Doogee V30 no sacrifica las SIMs normales, y de hecho tiene soporte para Dual SIM, así que la eSIM es sólo un añadido que se agradece.

Cámara con visión nocturna

La fotografía suele ser un aspecto flaco en los móviles rugerizados, por la necesidad de proteger las cámaras y por los costes que conllevan. Con el Doogee V30, tengo que decir que sus cámaras me han agradado, si bien no me han sorprendido.

El sensor principal es muy familiar, el Samsung de 108 Mpx que ya hemos visto en muchos móviles de gama media; evidentemente, destaca por su gran resolución, que podemos activar en un modo específico en la app de cámara. En este modo, obtendremos imágenes grandes pero con mucho ‘grano’, y es que la captura de luz no es el punto fuerte de esta cámara; por lo tanto, es más recomendable usar el modo básico, que usa la tecnología ‘pixel-binning’ para juntar varios píxeles en uno, creando imágenes más luminosas y agradables a la vista.

Doogee V30

La cámara que realmente destaca en el Doogee no es esa, sino su acompañante, que es mucho más original: una cámara de visión nocturna. Basada en un sensor Sony IMX350 de 20 Mpx, esta cámara es capaz de tomar fotografías de noche; y no nos referimos al ‘modo nocturno’ a base de algoritmos que tienen algunos móviles, sino a fotografías nocturnas de verdad, basadas en dos luces infrarrojas dispuestas a ambos lados del conjunto de cámaras. Las fotografías tomadas en este modo, por lo tanto, son mucho más precisas que con los algoritmos, aunque tienen el inconveniente de ser en blanco y negro.

El gran angular es la tercera cámara trasera, y es la menos destacable. Su resolución de 16 Mpx no es muy alta, pero creo que el verdadero problema está en el tratamiento de los colores y en la nitidez. Sirve para hacer fotos con un campo de visión de 130 grados si realmente las necesitamos, pero para poco más.

Por último, en el frontal tenemos una cámara Sony para selfies de 32 Mpx, que está algo desaprovechada. Creo que aquí fallan un poco los algoritmos, ya que, aunque la calidad de imagen es aceptable, no está bien tratada y los detalles se pierden.

Un buen móvil con batería gigante

El Doogee V30 destaca por la tecnología integrada y por su resistencia pero ¿es un buen móvil? De nada servirían todos esos avances si el conjunto no merece la pena, si los sacrificios realizados fuesen demasiados. Después de probar este móvil, puedo decir que está a la altura de lo que esperaba.

Hay que aclarar que hay sacrificios. El procesador, por ejemplo, es sólo un Dimensity 900 que claramente se queda corto cuando le pedimos mucho; el mercado ha avanzado mucho, y en la gama media en concreto ya es posible encontrar procesadores muy capaces, y este no lo es. Al menos, el Dooge V30 es suficiente para ser usado como un móvil Android, y no he tenido problemas en navegar por Internet y usar apps, si bien en ocasiones he sufrido momentos en los que la interfaz se trababa un poco. Es evidente que necesita un poco más de potencia, aunque la experiencia por lo general sea convincente.

Para mi sorpresa, el Doogee V30 fue capaz de ejecutar Genshin Impact

En cambio, el rendimiento en juegos me ha sorprendido, en el sentido de que todos los que he probado son perfectamente jugables. Genshin Impact, por ejemplo, se ejecuta bien, aunque a una baja resolución que hace que los gráficos no se vean tan bonitos como en otros móviles, pero la cantidad de frames por segundo es mejor de lo que esperaba, y lo mismo puedo decir de otros juegos como PUBG.

La pantalla también cumple, pero no es excepcional. Está basada en tecnología IPS, y no es una AMOLED, así que se queda algo corta en características técnicas como brillo, contraste y color. Además, la cámara frontal está alojada en una ‘gota’ en vez de en un agujero como es más habitual, por lo que perdemos más espacio. No es una mala pantalla, ojo, y me ha gustado la resolución que tiene, pero no es la ideal para ver las fotos que has tomado en tus vacaciones, por ejemplo.

Donde el Doogee V30 deja atrás al resto de móviles es en la batería, que es gigantesca con una capacidad de 10800 mAh. Eso se traduce en una duración extraordinaria, de entre 3 y 5 días con un uso normal, aunque Doogee promete que es capaz de permanecer un mes encendido si no lo usamos, lo cual es ideal para tenerlo como móvil de emergencia. Además, cuenta con carga rápida de 66 W, y el cargador viene incluido en la caja.

Software: muy buenas herramientas

En cuestión de software, Doogee ofrece una experiencia muy cercana a Android stock; aunque hay algunas diferencias estéticas, especialmente en partes como el panel de notificaciones, es esencialmente Android 12 de fábrica.

El Doogee V30 viene con herramientas muy útiles preinstaladas

La mayoría de los añadidos no afectan a la experiencia de Android, sino que suman en forma de aplicaciones y herramientas que nos pueden resultar muy útiles en muchas situaciones. Aunque hay muchas apps preinstaladas, estas no son ‘bloatware’, sino utilidades que nos pueden salvar el día en más de una situación, como un medidor de altura, un sonómetro, un transportador, o un clinómetro tanto vertical como horizontal.

El escritorio fácil de Doogee V30 puede ser ideal para usar el móvil con una mano

Otro añadido interesante es el “escritorio fácil”, una app que inicia una interfaz simplificada de Android, en el que los botones son mucho más grandes y fáciles de usar. Creo que puede ser ideal para usarla con guantes o cuando necesitamos acceso rápido a las funciones del móvil y no tenemos tiempo para ponernos a ‘explorar’ por la interfaz.

También nos puede resultar muy útil un botón físico programable, en el lateral izquierdo, que podemos configurar para que abra una app en concreto o realice una función específica.

Un móvil del que te puedes fiar

El Doogee V30 me ha dado una sensación de confianza que pocos móviles me han dado. En parte es por el hecho de estar rugerizado, por supuesto, pero también por la cantidad de herramientas y opciones que ofrece.

La batería merece una mención especial, porque soluciona el gran problema de llevarnos el móvil a la naturaleza; con este V30, desaparece la preocupación de tener que encontrar un enchufe o llevar una batería externa. Y la posibilidad de cambiar de operadora fácilmente usando la eSIM será ideal para escaparnos a otros países.

El Doogee V30 es un móvil que da una gran sensación de fiabilidad

Evidentemente, el Doogee V30 no es para todo el mundo. Es un móvil caro para el hardware que monta, y eso es algo que los móviles rugerizado siguen sin poder solucionar; pero para un uso diario normal, es perfectamente viable, con la seguridad de que dará lo mejor de sí cuando tengamos exigencias que otros móviles no pueden cubrir.

El Doogee V30 ya está disponible con un descuento de lanzamiento que deja el precio en sólo 279 dólares, frente a los 399 dólares que costará cuando termine la oferta.

Características Doogee V30

Procesador y memoria MediaTek Dimensity 900

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,58 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2408 x 1080 píxeles).

Tecnología: IPS.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Brillo: 480 cd/m2.

Protección: Gorilla Glass.

Camara trasera Principal: 108 Mpx Samsung S5KHM2SP03, f/1.8.

Visión nocturna: 50 Mpx Sony IMX350, f/1.8.

Gran angular: 16 Mpx f/2.2, 130º.

Dual LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx Sony IMX616 f/2.0.

Conectividad 5G.

Dual SIM.

eSIM.

Bluetooth 5.2

Wifi.

Sensor de huellas en el botón de encendido.

Autonomía Batería: 10.800 mAh.

Carga rápida: 66 W.

Cargador incluido en la caja.

Otros Puerto USB-C.

Resistencia al agua y al polvo IP68

Resistencia al lavado por presión IP69X

Resistencia de grado militar MIL-STD-810H

Dimensiones y peso Dimensiones: 178,4 x 83,1 x 18,3 mm.

Peso: 378 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

