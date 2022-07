Una powerbank a un móvil pegada: el nuevo Doogee S89 Pro tiene una batería de 12.000 mAh

Puede que Doogee no sea la marca más popular, pero en los últimos años se ha hecho sitio en un nicho muy concreto, el de los móviles rugerizados, para usuarios con necesidades que van más allá de lo que puede aportar un simple smartphone.

Los móviles rugerizados requieren ciertas características que no solemos encontrarnos en el resto del sector, y no hablo sólo de una mayor protección; de nada sirve que el móvil resista las caídas si no lo puedes usar de todas maneras porque la batería está a 0% y estás a kilómetros de un enchufe.

Nuevo Doogee S89 Pro

Esas dos son las grandes ventajas que presenta el Doogee S89 Pro: la resistencia y la batería. en lo que respecta a lo primero, presume de protección de grado militar MIL-STD-810H, que implica que es capaz de pasar algunas pruebas que ‘matarían’ instantáneamente a cualquier otro móvil, como una caída de 1,5 metros contra hormigón, sufrir altas presiones o soportar meteorología extrema y gran altitud. A todo eso hay que sumar la protección contra agua y polvo IP68 y IPP69K.

Además del chasis rugerizado, la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass; tiene un tamaño de 6,3 pulgadas, con una resolución 1080p. El punto débil del S89 Pro, que solemos encontrar en este tipo de móviles resistentes en general, está en el interior. El procesador es sólo un Helio P90 de Mediatek, un chip para móviles de gama media que no podrá ofrecer un gran rendimiento; pero eso es normal en este nicho, donde se prioriza que el móvil simplemente cumpla sus funciones sin problemas. Además, también ayuda a la eficiencia.

Y aquí es donde entra la gran estrella de este móvil, la batería de 12.000 mAh. Con semejante cantidad de ‘jugo’, Doogee afirma que el S89 Pro es capaz de durar “varios días”, aunque no ha querido dar cifras concretas; en todo caso, teniendo en cuenta el procesador usado, sería raro que este móvil no fuese capaz de durar cuatro o cinco días seguidos.

El Doogee S89 Pro tendrá un precio recomendado de 319 dólares, pero estará disponible entre el 25 y el 29 de julio con un precio especial de 269 dólares. Como es habitual en Doogee, dependemos de tiendas online como AliExpress o Amazon para conseguir este móvil.

