Xiaomi pega un golpe en la mesa con sus nuevos relojes baratos con llamadas, GNSS y seguimiento de natación

El sector de los wearables es muy competitivo, con muchas alternativas que ofrecen una gran cantidad de funciones en nuestra muñeca; y ahora, Xiaomi ha demostrado de lo que es capaz con sus nuevos modelos.

Por una parte, el Redmi Watch 6 Lite, como su nombre indica, es una versión más barata del Redmi Watch 6 que fue lanzado en España el pasado mes de mayo por 119,99 euros y que ya catalogamos como uno de los lanzamientos más importantes del año.

La versión Lite hace algunos sacrificios en aquel modelo para alcanzar un precio más asequible de 69,99 euros, que sin duda alguna lo pondrá al alcance de más gente, con unas diferencias mínimas.

Por ejemplo, la pantalla del Redmi Watch 6 Lite es de 1,96 pulgadas, un poco más pequeña que las 2,07 pulgadas del modelo original, pero es algo que probablemente la mayoría de la gente no notará a simple vista.

A cambio, sigue usando un panel AMOLED de alta calidad y resolución con opción de 'always-on display', es decir, que la pantalla siempre está encendida mostrando información como la hora consumiendo muy poca batería gracias a nuevos temas diseñados para recrear la experiencia de un reloj clásico.

Redmi Watch 6 Lite Xiaomi El Androide Libre

Ese panel alcanza un brillo máximo de 1.500 nits con una frecuencia de actualización de 50 Hz, que de nuevo son dos datos algo inferiores al modelo original, pero en ningún caso debería ser una diferencia brutal.

El diseño fue uno de los aspectos más llamativos del Redmi Watch 6 por su elegancia y minimalismo, y eso se mantiene en el modelo Lite con un grosor de solo 9,9 mm y un diseño de chasis plano con cristal curvado 2.5D, con un peso de solo 27,8 gramos.

En cuanto a características técnicas, tenemos posicionamiento GNSS integrado compatible con los cinco principales sistemas de satélite global para registrar nuestra localización sin necesidad de llevar el móvil encima.

Redmi Watch 6 Lite Xiaomi El Androide Libre

Llama la atención la introducción de un modo de natación profesional, que ha sido posible gracias a un nuevo sensor de 9 ejes que reconoce los estilos de natación y el estado del entrenamiento, con una precisión del 94,4% de vueltas en braza y del 97,5% de brazadas en braza.

El reloj ofrece métricas de natación completas, con métricas clave como la velocidad media, cambios en frecuencia cardiaca bajo el agua y la eficiencia SWOLF. Todo esto se completa con una resistencia al agua de 5 ATM.

También contamos con las funciones de salud mejoradas, con monitorización durante todo el día del sueño, niveles de saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca y estrés, incluyendo ejercicios de respiración.

Otra función llamativa es la posibilidad de hacer llamadas desde el reloj a través de la conexión Bluetooth.

Redmi Watch 6 Active Xiaomi El Androide Libre

Por su parte, el Redmi Watch 6 Active es incluso más barato, con un precio de 42,99 euros, pero también mantiene elementos premium como la pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas que también permite la función always-on display.

También cuenta con las llamadas Bluetooth y el seguimiento todo el día de la frecuencia cardíaca, SpO2 y estrés, aunque a cambio no tiene posicionamiento GNSS ni modo de natación profesional.