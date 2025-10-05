El chollo de la semana es este cargador inalámbrico para móviles por menos de 6 euros: se vende en Lidl y va a arrasar

La carga inalámbrica se está convirtiendo en una de esas funciones que se da por descontada en móviles de gama alta o alta premium, como el nuevo Samsung Galaxy S25 FE que ya se puede comprar en España.

Esta manera de cargar los móviles se ha vuelto común, más que en hogares y oficinas, en los coches, puesto que muchos modelos actuales cuentan con un sistema de este tipo.

De hecho, los usuarios cada vez valoran más este tipo de cargadores en los vehículos. Y si lo vamos a usar en el coche, ¿por qué no usarlo en el resto de sitios donde cargamos?

Ahí es donde entran en juego los cargadores de sobremesa, como el que está en oferta en Lidl a un ridículo precio de 5,49 euros.

Este cargador cuenta con una práctica función de atril que te permite colocar el móvil en la posición que prefieras, ya sea vertical para videollamadas o en horizontal para disfrutar de contenido multimedia mientras se recarga la batería.

Cargador Qi de Lidl El Androide Libre

Además, facilita que la carga no se vea interrumpida porque se haya movido, algo que a veces pasa en los cargadores horizontales.

Incorpora LEDs que te mantendrán informado en todo momento sobre el estado del proceso, alertándote también de posibles fallos. De esta forma no nos encontraremos con la sorpresa de que el móvil no ha cargado tras un rato en el cargador.

Está disponible en dos colores, blanco y negro, y el paquete de venta incluye un cable de carga USB-A a USB-C de un metro. Eso sí, no incluye el conector de pared.

Con una potencia de salida máxima de 10 W, la carga no será la más rápida, pero sí que es suficiente para tenerlo cargando en la mesita de noche, en la oficina o en el salón mientras vemos una película o comemos.

Cargadores de Lidl El Androide Libre

Obviamente, es compatible con todos los móviles que tienen carga inalámbrica Qi, como todos los iPhone desde hace ya muchos años, los Galaxy S de Samsung o modelos de Xiaomi, VIVO y OPPO de gama alta.

Incluso hay modelos de gama media, como los Pixel a Series o los modelos de Nothing, que incluyen esta característica. Esperemos que en los próximos años otros modelos, como los Galaxy A o los Redmi, también la acaben incluyendo.