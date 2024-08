Por qué siempre elijo un reloj con Wear OS: funciones y modelos clave para sacarle todo el partido al sistema

Los móviles se han posicionado como el centro de nuestra vida digital, que es gran parte de nuestra vida. El gran cambio que han supuesto en el acceso a todo tipo de información y funciones ha cambiado la manera de trabajar, estudiar y relacionarnos pero, sobre todo, de comunicarnos. En España por ejemplo WhatsApp es una religión y hay poquísimas personas que no lo tengan.



Desde su popularización en la primera década de este diglo han sido muchas las empresas que han intentado crear nuevos dispositivos que reemplazaran a los móviles como el móvil, en gran parte, ha reemplazado a los ordenadores. Las tablets son el mejor ejemplo, pero no el único.

Hemos visto cascos de realidad virtual, de realidad aumentada, dispositivos con inteligencia artificial... pero nada ha logrado hacerle sombra al móvil. De hecho, los dispositivos que más éxito han tenido no han sido los que han intentado sustituirlos, sino los que se han colocado como accesorios complementarios, aportando valor al móvil, como los auriculares inalámbricos y, sobre todo, los wereables, sobre todo pulseras y relojes inteligentes.

Por qué elegir Wear OS

Dentro de este segmento el Apple Watch y los relojes con Wear OS son las opciones más potentes que se pueden comprar. El primero es sólo para los móviles de Apple mientras que los terminales con WearOS están diseñados para integrarse perfectamente con Android, aportando notificaciones interactivas y mucho más.

Control de puertas. Una de las posibilidad de tener Google Play Store es que los desarrolladores pueden crear aplicaciones para estos dispositivos casi de la misma forma que lo hacen para smartphones. Por ejemplo, marcas como HomyHub y Nuki prmiten que sus cerraduras se abran desde los relojes. Así, es viable controlar el acceso a nuestra casa sin siquiera sacar el móvil.

Aplicación Nuki para WearOS Álvarez del Vayo El Androide Libre

Domótica. Google Home es una de las aplicaciones disponibles para los relojes con WearOS, lo que hace que sea posible controlar gran parte de los aparatos de casa que tengamos vinculados a nuestra cuenta. Eso sí, las rutinas personalizadas aún no se pueden activar por lo que seguiremos dependiendo del móvil para ello.

WhatsApp. Una de las aplicaciones más usadas en España, si no la que más. Hace unos meses llegó a los relojes con el sistema de Google de manera oficial, pudiendo ser usada sin necesitar el móvil. Se puede ver la lista de chats, responder, escuchar audios y mucho más.

Xiaomi Watch 2 Pro Adrián Raya El Androide Libre

Asistente de Google. El asistente de voz de la creadora de Android es otra de las ventajas de este tipo de relojes. Permite activar todo tipo de aparato, realizar preguntas o poner música. Eso sí, aún no es tan potente como el que tenemos en los altavoces inteligentes o los teléfonos, sobre todo con la llegada a estos de Gemini.

Pagos móviles. La inclusión de chips NFC junto con el software de Android permiten a estos relojes ser usados para pagar, al incluir Google Wallet, que tiene las tarjetas que hayamos incluido en nuestro perfil. Esto facilita el pago en sistemas con pagos sin contactos, algo que en España está muy extendido, al contrario que en otros países.

Los mejores relojes

Samsung Galaxy Watch 7 y Watch Ultra. Hace pocos días Samsung anunció sus nuevos relojes con Wear OS, junto a sus móviles plegables. El Watch 7 destaca por un diseño sobrio y una muy buena pantalla, además de tener funciones vinculadas a los móviles de Samsung, que son los que le sacan más partido. Pero el modelo más llamativo ha sido sin duda el Samsung Galaxy Watch Ultra, la respuesta de la compañía al Apple Watch Ultra, con muy buena batería, mucha resistencia y un diseño que no deja indiferente a nadie.

OnePlus Watch 2 y Watch 2R. OnePlus ha pasado de ser una marca que no hacía relojes a una de las referencias con algunos de los mejores relojes del momento. Su primer reloj con WearOS usa el nuevo sistema de doble procesador de Google, lo que hace que tenga una autonomía enorme de hasta 4 días, de las más altas jamás vista en un reloj con este sistema operativo. Su precio actual es de unos 280 euros. Una alternativa a este modelo es el OnePlus Watch 2R presentado hace unos días, que tiene un precio en oferta de 249 euros.

OnePlus Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre El Androide Libre

OPPO Watch X. Otra de las firmas que no había asentado su posición en España en el terreno de los wereables es OPPO. El modelo estrella en nuestro mercado es el OPPO Watch X, que es un modelo casi idéntico al de OnePlus, pero con el sello de OPPO, una correa mucho más elegante y una distribución en tiendas más clásica. Con todo, destaca en su diseño, autonomía y estética.

Google Pixel Watch 2. El último modelo a recomendar en esta sección es el propio de Google, el Pixel Watch 2, que se puso a la venta en España el año pasado. En nuestra prueba ya destacábamos su diseño con una esfera que busca disimular sus bordes y la integración con la plataforma de deporte de Fitbit. Entre sus principales aspectos a mejorar está la autonomía, que no es de las que más destaca. Su precio actual es de unos 299 euros.

Económicos y muy válidos

Pero si lo que se busca es un reloj con Wear OS para poder hacer todo lo que hemos mencionado al inicio de este artículo, pero no se quiere gastar mucho dinero ni se necesita el último modelo, hay alternativas. Samsung y Xiaomi disponen de relojes que no han sido anunciados este año pero que son muy válidos, y por unos precios que parten por debajo de los 150 euros.

Samsung Galaxy Watch 4 I.G.

Samsung Galaxy Watch 4, 5 Pro y 6. Samsung presenta cada año no uno, sino varios modelos de relojes con WearOS, desde que dejó de lado Tizen y se alió con Google para mejorar el ecosistema de relojes. Hay muchos modelos, pero en función de lo que se busque es recomendable una opción u otra. Si se busca algo sencillo y económico lo mejor es el Samsung Galaxy Watch 4, que actualmente cuesta unos 145 euros y funciona bien, aunque su batería no es la más elevada. Si queremos algo más resistente, con más batería y pensado para deportes de riesgo, lo mejor es el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que cuesta unos 233 euros. Y si queremos algo más actual, más económico pero no tan grande, el Samsung Galaxy Watch 6 es una buena opción por unos 208 euros.

Xiaomi Watch 2 y 2 Pro. Una de las marcas más valoradas en España en lo que a wereables se refiere es Xiaomi. Las Mi Band arrasaron hace unos años y aún hoy siguen vendiéndose muy bien. Su colaboración con Amazfit ha posicionado a Xiaomi como referentes de wereables sencillos. Pero desde hace unos años ha entrado también en el sector de los relojes inteligentes avanzados, que cuentan con WearOS. Una opción es el Xiaomi Watch 2, que cuesta solo 149 euros y otra es la versión Pro, que tiene un precio de unos 225 euros.