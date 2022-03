Reame Buds Air 3, análisis: por este precio no se puede pedir más

Reame Buds Air 3, análisis: por este precio, no hay ninguno mejor

Cuando realme trajo los realme GT 2 y GT 2 Pro a España también presentó unos nuevos auriculares TWS con cancelación de ruido activa y un precio que los hacían extremadamente atractivos. Hemos podido analizar los Realme Buds Air 3 y os contamos cuas ha sido nuetsra experiencia y opinión.

No perdáis de vista en ningún momento que se trata de unos auriculares TWS con cancelación de ruido activa y que cuestan 59.90 euros, un precio que hasta no hace mucho era el que tenían auriculares mediocres.

Características de los realme Buds Air 3

Colores

Blanco, azul.

Llamadas Cancelación de ruido con micrófono dual.

Tecnología Cancelación de ruido para el micrófono 42 dB.

Certificación TÜV Rheinland.

Tecnología anti-viento.

Controlador de bajos dinámico de 10 mm.

Dolby Audio.

IPX5.

Conectividad Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

Peso: -.

Autonomía Batería de 546 mAh.

30 horas con funda de carga.

Mejorando el diseño, aunque no tanto los materiales

Realme Buds Air 3

Realme ha decidido mejorar el aspecto de sus auriculares, acercándose a lo que hizo Apple con los AirPods Pro. Aún así, los materiales son sustancialmente más económicos y se nota mucho al tacto.

En cuento a la ergonomía, tenemos pocas quejas porque son cómodos, y la caja, sin ser pequeña, no es especialmente grande.

Realme Buds Air 3

La única pega es que los imanes que mantienen los auriculares en la caja son tan potentes que a veces es difícil cogerlos de la misma sin que se resbalen los dedos. Esperemos que en próximos modelos el sacar los auriculares de la caja de carga sea más cómodo.

Un gran sonido, con una cancelación de sonido decente

La calidad de sonido es uno de los aspectos más relevantes de unos auriculares, sino el que más. Estos Buds Air 3 son capaces de ofrecer un sonido con cuerpo, incluso con unos graves bastante conseguidos, sobre todo teniendo en cuenta el precio de los mismos. Esto es algo que la marca había resaltado, pero se agradece comprobar que es real el impacto que tiene el nuevo refuerzo dinámico de graves.

Realme Link App

Además, podemos usar el software que viene en la aplicación Realme Link App para ver si las almohadillas de los mismos nos encajan bien, logrando un buen aislamiento del exterior.

Realme Link App

Pese a no costar mucho cuentan con cancelación de ruido activa, según la marca de 42 dB. Decimos según la marca porque si el sonido nos ha encantado, la cancelación de ruido no tanto. Es cierto que se nota, bastante, pero no parece ser mejor que la de otros auriculares de precio similar.

Incluso hemos probado con sonido monótonos como el que se produce en un avión o en un viaje en tren, y aún así el resultado es similar al obtenido al intentar silenciar música o personas hablando.

No obstante, dado que el precio es tan bajo, tampoco vamos a tomar esto como un problema. Si costaran 150 euros o más sí que sería así.

Cuentan con un gran abanico de funciones

En cuanto a las funciones, tenemos muchas disponibles. Para empezar, podemos configurar los gestos de los dos auriculares por separado, aunque no para un toque, solo dos, tres o pulsación prolongada.

Realme Link App

Tenemos la posibilidad de crear un mapeado de cómo funciona nuestro oído en las diferentes frecuencias de sonido apra que los auriculares se adapten a eso potenciando más unos tonos que otros.

Realme Link App

Y no faltan funciones como la mejora de la latencia para los juegos y vídeos, que funciona realmente bien, así como el poder usar los auriculares vinculados a dos dispositivos a la vez.

También podemos forzar la cancelación del ruido provocado por el viento, lo que siempre ayuda para mejorar el audio.

Realme Link App

Hasta la detección de uso es rápida, haciendo que la música se pare o se reproduzca casi al instante cuando nos los quitamos o ponemos.

Autonomía y carga

Los Realme Buds Air 3 tienen una autonomía de unas 30 horas, aunque esto depende mucho dle volumen y de si usamos o no la cancelación activa de ruido.

Por otro lado, disponen de carga rápida que nos da 100 minutos de autonomía en 10 minutos de carga. No disponen de carga inalámbrica, pero en esta categoría es algo que se le perdona. Si es algo clave para nosotros, mejor optar por los Nothing Ear (1).

Conclusión: increíbles por este precio

Realme Buds Air 3

El precio de estos auriculares, de 59,99 euros, es uno de sus principales atractivos. Son bastante más baratos que los realme Buds Air Pro y tienen la mayoría de sus funciones.

El único motivo para gastar más es que queramos una cancelación de ruido más potente o carga inalámbrica, y no parece algo necesario para la mayoría de usuarios.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan