Wear OS 3: relojes compatibles, nueva app de musica y más

En el Google I/O de este año se anunció una nueva versión del sistema operativo de Google para relojes inteligentes. El cambio con respecto a la versión previsa sería enorme porque habían aunado esfuerzos con Samsung para fusionar Wear OS con Tizen.

Este sistema no fue nombrado como tal, pero ahora sabemos que se llamará Wear OS 3, y también sabemos a qué relojes actuales llegará.

Wear OS solo llegará a cuatro smartwatches actuales

Según ha confirmado la propia Google, sólo cuatro modelos actuales podrán actualizar a la nueva versión de Wear OS. Son estos:

TicWatch Pro 3 GPS

TicWatch E3

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE

Modelos de Fossil Group de finales de 2021

Además, lo harán entrado ya 2022 por lo que si queremos un reloj con la nueva versión lo mejor que podemos hacer es comprar uno nuevo en la recta final de este año.

One UI Watch

Esto confirma que los Galaxy Watches que ya se pueden comprar no actualizarán a Wear OS, pero suponemos que los nuevos Galaxy Watch 4 que se anunciarán el 11 de agosto sí que usarán este sistema operativo.

Eso sí, Samsung quizás hable de su sistema operativo con un nombre propio, no Wear OS, y es que hace unas semanas hablaron de One UI Watch, pero no sabemos si como capa o sistema en sí mismo.

Youtube Music estará en Wear OS 3

Por otro lado, en 9to5Google han descubierto que Google esta trabajando en el desarrollo de Youtube Music para Wear OS, una app que debería estar desde hace años disponible en los relojes con Android.

Por el momento no hay una aplicación como tal pero ya aparece en determinadas busquedas en la Google Play Store si buscamos apps para nuestros smartwatches.

