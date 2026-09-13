Este es el móvil rugerizado más original: la cámara se desmonta para usarla como una GoPro

Después de unos años de relativa tranquilidad, el mercado de los smartphones se está 'despertando' con una serie de lanzamientos muy innovadores y diferentes a lo acostumbrado; y el último ejemplo viene de donde menos nos lo esperábamos.

RugOne es la nueva marca de móviles rugerizados de Ulefone, y ahora ha sorprendido a todo el mundo con la presentación del Xsnap 7 Pro, un dispositivo que guarda una sorpresa: una cámara desmontable.

A simple vista, el Xsnap 7 Pro es como cualquier otro móvil rugerizado. Presume de calificación IP68 e IP69K de resistencia al agua y al polvo, además de certificación militar MIL-STD-910H de resistencia a los golpes gracias a su carcasa resistente. Puede resistir hasta dos metros bajo el agua durante media hora, así como caídas en hormigón de hasta 1,5 metros de altura.

Lo verdaderamente interesante llega en la parte trasera, que aloja una cámara de acción como las GoPro que se puede sacar del dispositivo y acoplar a cualquier cosa con un soporte. La cámara también es resistente y soporta hasta 5 ATM de presión bajo el agua.

La cámara se une al smartphone y al soporte a través de una conexión magnética que también recarga la batería interna cuando la volvemos a insertar en el hueco; para asegurarse de que la cámara no sale volando con cualquier impacto, es asegurada con un mecanismo doble.

RugOne Xsnap 7 Pro RugOne El Androide Libre

Cuando sacamos la cámara del dispositivo, esta funciona de manera independiente con su propio procesador de imagen, aunque mantiene una conexión inalámbrica de baja latencia con el smartphone.

Esto permite conectar con la app oficial para obtener su imagen a una distancia de hasta 50 metros, y subir inmediatamente los vídeos e imágenes capturados con la cámara directamente a la nube si tenemos cobertura.

La app también permite controlar sus opciones desde la pantalla táctil, incluyendo funciones como un temporizador, corrección de distorsiones, bloqueo de horizonte y un modo que captura toda la luz que golpea al sensor para recortar en vertical u horizontal posteriormente.

RugOne Xsnap 7 Pro RugOne El Androide Libre

La propia cámara cuenta con 64 GB de almacenamiento, y tiene batería suficiente para grabar hasta 40 minutos con una sola carga. El sensor es capaz de grabar vídeo a resolución 2.7K a 30 frames por segundo, y la lente es un gran angular de 133 grados.

Hay que aclarar que esta cámara de acción es independiente a las que ya trae el smartphone, que tampoco son malas. La cámara principal es de 50 Mpx y cuenta con estabilización óptica de imagen, y le acompaña una cámara de infrarrojos con visión nocturna de 64 Mpx que obtiene imágenes en blanco y negro de alto detalle.

En cuanto al smartphone en sí, tiene una pantalla de 6,67 pulgadas con un brillo máximo de 1.700 nits y una tasa de refresco de 120 Hz. En su interior, cuenta con un MediaTek Dimensity 8400 acompañado de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

La batería interna es de 9.300 mAh, que sirve tanto para el smartphone como para recargar la cámara de acción, y soporta carga de 45 W por cable.

El RugOne Xsnap 7 Pro ya está disponible en Kickstarter con un precio de 799 euros.