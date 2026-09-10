Los móviles anchos se han puesto de moda: las marcas se preparan para dar el salto al formato inspirado por plegables

El gran éxito del Samsung Galaxy Z Fold 8 y la reciente presentación del iPhone Duo demuestran una cosa: los móviles plegables han cambiado para siempre y ya no hay marcha atrás, y a partir de ahora, todos los fabricantes apostarán por el formato 'pasaporte' con pantallas exteriores más anchas.

Sin embargo, los móviles plegables no son los únicos que pueden cambiar. Y es que en Huawei han tenido la genial idea de lanzar un plegable ancho… que no es un plegable. Esa es la mejor manera de describir el nuevo Huawei Pura X.

La característica estrella del Pura X es su pantalla de 6,39 pulgadas, y especialmente, su relación de aspecto 16:9:5 que la hace mucho más ancha que la de un smartphone convencional, y más parecida a las pantallas exteriores del Galaxy Z Fold 8 y el iPhone Duo.

Lo que parecía una simple curiosidad se ha convertido en un tremendo éxito para Huawei, que según revela Digital Chat Station ha obtenido unas ventas iniciales "excelentes", hasta el punto de que otros fabricantes ya están reevaluando sus próximos lanzamientos para adoptar el mismo formato.

Es un giro de 180 grados en apenas 30 días; las filtraciones revelaron que, cuando Huawei primero enseñó el dispositivo, únicamente OPPO estaba considerando planes para lanzar un producto similar, pero sin nada finalizado.

Huawei Pura X Huawei El Androide Libre

El éxito del Pura X y los mencionados plegables han abierto los ojos a los fabricantes chinos, que ahora estarían recuperando diseños que descartaron inicialmente porque pensaban que no les iba a interesar a nadie.

Ahora la pregunta es quién va a dar el salto primero a esta nueva moda. La opción lógica es OPPO, pero además, al menos otro gran fabricante que no ha sido nombrado estaba en una "etapa de evaluación exploratoria" pero sin plazos concretos de producción, optando por esperar a ver la reacción del mercado.

Es obvio que las marcas que ya han hecho ese trabajo inicial tienen ventaja y son las que probablemente llegarán primero; aunque por supuesto, Huawei es la que se ha adelantado a todas con un diseño que no las tenía todas consigo.

Huawei Pura X Huawei El Androide Libre

Hay varios motivos por los que este formato de pantalla ancha ha ganado tantos adeptos en tan poco tiempo. Por ejemplo, estos dispositivos son mejores para tareas que hacemos a diario como leer o jugar en comparación con las pantallas estrechas.

Además, aunque su área total no es muy diferente a la de un smartphone convencional, las diferentes proporciones ofrecen otras posibilidades, como usar dos apps al mismo tiempo en multitarea dividiendo el espacio disponible.

Por otro lado, las marcas que quieran adoptar este formato tendrán que hacer algunas modificaciones de software para asegurarse de que el dispositivo se puede seguir usando con una mano, tal vez como ha hecho Apple moviendo los controles principales a un lado.

Pero sobre todo, puede que el verdadero motivo del éxito del Pura X sea lo que hemos dicho al principio, que es un plegable sin la segunda pantalla; eso significa que es mucho más barato y más sencillo de usar, pero sigue dando la sensación de que es algo nuevo, algo que hace tiempo que no sentimos en este sector.