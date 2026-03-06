Los Samsung Galaxy S26 son un éxito incluso superior a sus antecesores, los S25, y eso que aún no se han puesto a la venta

En España las ventas de móviles se suelen concentrar en la gama media. No obstante, gracias a la financiación, muchos usuarios adquieren terminales de gama alta.

De hecho, en Samsung lo saben y orientan las ventas de sus Ultra hacia ese modelo de ventas. Y parece que les va bien. No sólo en España, sino a nivel global.

Apenas unos días después de su presentación oficial, las cifras de envíos y ventas preliminares sugieren que la compañía ha logrado captar la atención del público.

En su mercado natal, Corea del Sur, los números hablan por sí solos. Durante la primera semana de reservas, los Galaxy S26 han logrado acumular un total de 1,35 millones de pedidos en la fase de preventa ya que estos modelos se podrán comprar a partir del 11 de marzo.

Esta cifra no solo es impresionante en términos absolutos, sino que supera el récord anterior establecido por la familia S25, que en el mismo periodo del año pasado alcanzó los 1,3 millones de reservas.

Samsung Galaxy S26 Series Chema Flores Omicrono

Este crecimiento constante demuestra que, lejos de estancarse, el interés por la gama alta de Samsung sigue en una trayectoria ascendente muy sólida, consolidando su posición como líder indiscutible en el ecosistema Android.

Un aspecto que ha llamado poderosamente la atención de los analistas es la distribución de estas ventas.

El modelo Galaxy S26 Ultra se ha erigido como el protagonista absoluto de este lanzamiento, representando aproximadamente el 70% del total de los pedidos realizados hasta la fecha. Se trata de la cuota de mercado más alta jamás alcanzada por una versión Ultra en su fase de preventa.

Esto indica una tendencia clara entre los consumidores: la preferencia por la máxima potencia, las mejores cámaras y las funciones más avanzadas, incluso si eso implica un desembolso económico mayor.

Privacy Display en Samsung Galaxy S26 Ultra Chema Flores Omicrono

Entre las novedades técnicas que han motivado este interés masivo, destaca la incorporación de la denominada Pantalla de Privacidad en el modelo Ultra.

Esta tecnología permite que el contenido visualizado en el panel se vuelva prácticamente invisible desde ángulos laterales, protegiendo la información sensible de miradas indiscretas en lugares públicos como el transporte colectivo o reuniones de trabajo.

Además, Samsung ha respondido a una de las demandas históricas de sus seguidores mejorando la velocidad de carga por cable, que ahora alcanza los 60 W, permitiendo recuperar la autonomía del dispositivo en tiempos mucho más reducidos.

La fotografía sigue siendo un pilar fundamental en la estrategia de la marca. En esta ocasión, se ha optado por ampliar la apertura de las lentes en el sensor principal y en el teleobjetivo.

Cámaras del Samsung Galaxy S26 Ultra Chema Flores Omicrono

Este cambio técnico, aunque pueda parecer menor a simple vista, mejora el rendimiento de las cámaras en condiciones de baja luminosidad, permitiendo capturar imágenes con menos ruido y mayor detalle cromático.

El segundo móvil más solicitado es el S26, quedando la versión intermedia, el S26 Plus, en último lugar.

Otro factor determinante en el éxito de este lanzamiento ha sido el modelo de negocio. Samsung ha introducido el New Galaxy AI Subscription Club, un programa de suscripción que ha seducido a más del 30% de los compradores iniciales.

Este sistema permite a los usuarios adquirir el terminal mediante pagos mensuales que incluyen beneficios adicionales, como el servicio de protección Samsung Care+ contra daños accidentales.

Esta modalidad facilita el acceso a la tecnología de punta sin la necesidad de realizar una inversión inicial tan elevada, adaptándose a las nuevas formas de consumo que predominan en la economía actual.