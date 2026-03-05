Nothing apuesta por las cámaras y el diseño con los nuevos Nothing Phone (4a) y Nothing Phone (4a) Pro

Cuando Nothing se presentó en sociedad no lo hizo con un móvil de gama alta, sino con una apuesta que pretendía ofrecer un buen móvil a un buen precio pero no para un público exclusivo o adinerado.

Poco a poco ha ido expandiendo su catálogo y su oferta, pero no ha perdido esa idea de intentar acercarse al gran público.

Y eso es lo que pretenden con sus nuevos móviles, los Nothing Phone (4a) y Nothing Phone (4a) Pro, que se pondrán a la venta en España en breve desde 349 euros.

La compañía liderada por Carl Pei ha presentado una propuesta que busca transformar el segmento de la gama media a través de un diseño refinado, opciones de color atrevidas y un rendimiento fotográfico a la altura.

Esta nueva familia de dispositivos estrena Nothing OS 4.1, una capa de personalización basada en Android 16 que promete una experiencia de usuario rápida, fluida y profundamente personal. Tendrán 3 años de actualizaciones de Android y 6 años de parches de seguridad garantizados.

La transparencia sigue siendo el eje vertebrador de la estética de la empresa, pero ahora se acompaña de materiales más resistentes y una durabilidad mejorada que permite a los usuarios disfrutar de la estética interna del teléfono sin temer por su integridad.

Nothing Phone (4a)

El modelo que da nombre a la serie, el Nothing Phone (4a), se presenta como una opción equilibrada perfecta para el usuario medio.

Nothing Phone (4a) El Androide Libre

Su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas tiene una resolución 1,5K, capaz de alcanzar un brillo pico de 4.500 nits y una tasa de refresco de 120 Hz, además de una tasa de muestreo táctil de 2.500 Hz. Además, el panel está protegido con el cristal Corning Gorilla Glass 7i.

En el apartado fotográfico, el Phone (4a) apuesta por un sensor principal de 50 Mpx con estabilización óptica, un teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico de 3,5x y un sensor ultra gran angular de 8 Mpx. La cámara frontal es de 32 Mpx.

Nothing Phone (4a) El Androide Libre

El procesador elegido es el Snapdragon 7 Gen 4 y cuenta con una batería de 5.080 mAh con carga rápida de 50 W. Nothing asegura que la capacidad se mantendrá por encima del 90% tras 1.200 ciclos de carga.

Nothing Phone (4a) Pro

El Nothing Phone (4a) Pro tiene mucho en común con su hermano pequeño, pero apuesta por ciertos detalles distintivos también.

Nothing Phone (4a) Pro El Androide Libre

Para empezar, tiene un cuerpo unibody de metal y un grosor de apenas 7,95 milímetros, se convierte en el teléfono más delgado fabricado por Nothing hasta la fecha.

Incluye resistencia al agua y al polvo IP-65 y un sistema de cámara de vapor de 5.300 mm². El procesador es el mismo, el Snapdragon 7 Gen 4.

Nothing Phone (4a) Pro El Androide Libre

La pantalla del modelo Pro es algo mayor que la del anterior modelo, llegando a las 6,83 pulgadas, aunque sigue usando la tecnología AMOLED y la resolución 1,5K. Eso sí, la tasa de refresco es de 144 Hz y el brillo pico máximo es de 5.000 nits.

La fotografía en el modelo Pro es otro de sus grandes pilares, utilizando un sensor principal Sony LYT700c de 50 Mpx y OIS y el mismo teleobjetivo periscópico de 50 Mpx. También mantiene el ultra gran angular de 8 Mpx y la cámara frontal de 32 Mpx.

LEDs en ambos, pero diferentes

Ambos modelos comparten la evolución de la interfaz Glyph, que ahora es más funcional.

Mientras que el Phone (4a) estrena el Glyph Bar con 63 mini-LEDs divididos en 7 zonas, el modelo Pro introduce el Glyph Matrix, compuesto por 137 mini-LEDs que cubren un área un 57% mayor y brillan con una intensidad de 3.000 nits.

Nothing Phone (4a) Pro El Androide Libre

Estas luces permiten gestionar notificaciones inteligentes, temporizadores e incluso funcionan como luz de relleno para fotografías, todo ello sin necesidad de encender la pantalla principal.

Precios y fechas

El Nothing Phone (4a) estará disponible en negro, blanco, azul y rosa con un precio de salida de 349 euros para la versión de 8+128 GB, llegando hasta los 429 euros para la configuración de 12+256 GB. La versión intermedia, de 8+256 GB, costará 389 euros.

Por su parte, el Nothing Phone (4a) Pro se podrá adquirir en negro, plata y rosa desde 479 euros en su versión base de 8+128 GB, alcanzando los 549 euros para el modelo con 12+256 GB.

Las reservas para el Phone (4a) se abren hoy mismo y se podrá comprar directamente el 13 de marzo. El Phone (4a) Pro podrá reservarse a partir del 13 de marzo y llegará a las tiendas de forma oficial el 27 de marzo.