La era de los 10.000 mAh en móviles es oficial: Realme presenta el Realme P4 Power

Hace unos días Realme anunció la llegada de un nuevo dispositivo que contaría con una batería pocas veces vista en móviles.

La verdadera novedad no era tanto la capacidad como el haberla integrado en un cuerpo delgado y pequeño, nada parecido a los móviles ultrarresistentes que llegan a pesar casi medio kilo.

Ahora la compañía, integrada en OPPO, ha hecho oficial este dispositivo, y lo ha bautizado como Realme Power P4. Eso sí, por el momento no llegará a España.

Este dispositivo no parece diseñado para ser un éxito de ventas, ni siquiera allí donde se pueda comprar, pero sí que nos adelanta por dónde va a ir el futuro de los móviles.

En 2025 ya vimos en España modelos de OPPO con 7.500 mAh, una capacidad impensable hasta hace poco.

Batería y más batería

La prestación más destacable de este móvil es, obviamente, la capacidad de la batería. El P4 Power dispone de una pila de 10.001 mAh, denominada batería Titan.

Esto es prácticamente el doble que la de la mayoría de móviles, lo que implica una autonomía mucho mayor, prácticamente el doble que cualquier móvil convencional.

Realme P4 Power El Androide Libre

Esto ha sido posible gracias a la tecnología de ánodo de silicio-carbono de nueva generación que se empieza a quedar como estándar en las marcas chinas como VIVO, OPPO, Xiaomi...

Pero no hay que pasar por alto que se ha logrado sin aumentar en exceso el peso del dispositivo. Sus 219 gramos son algo más elevados de lo normal, pero aun así es una cifra completamente asumible. Lo mismo pasa con el grosor, de poco menos de 9,1 mm.

Esta batería está pensada para ser usada en cualquier circunstancia, pudiendo aguantar temperaturas que van desde los –30°C hasta los 56°C. Incluso se han hecho ensayos de resistencia, compresión y caídas. De hecho, ha obtenido la certificación TÜV Five Star Battery Safety.

Y la degradación también se ha controlado. Realme garantiza al menos 1.650 ciclos y mantener más del 80% de la salud de la batería tras ocho años de uso. Teniendo en cuenta que eso implicaría tener un móvil de 8.000 mAh en ocho años, parece que este no será un problema para los compradores.

Realme P4 Power El Androide Libre

El dispositivo también tiene carga rápida de 80 W, alcanzando el 50% en unos 35 minutos. E incluye una carga inversa por cable muy rápida, de 27 W. Es decir, que se puede usar como Power Bank sin problema.

Otras especificaciones

Además de la batería, Realme ha cuidado el diseño, y el resto de características. Utiliza el MediaTek Dimensity 9400 como procesador, aunque no se han dado versiones de memoria interna y RAM, algo que podría ser peliagudo por el estado actual del sector.

La pantalla presume de tecnología AMOLED, de tasa de refresco de 144 Hz e incluso de un brillo pico máximo de nada menos que 6.500 nits, aunque el brillo medio es obviamente inferior. La diagonal es de 6,8 pulgadas y la resolución de 2.800 x 1.280 píxeles.

El apartado fotográfico está conformado por una cámara principal de 50 Mpx con sensor Sony IMX882 y estabilización óptica. También tiene una cámara ultra gran angular de 8 Mpx y una frontal de 16 Mpx.

Por el momento este modelo se ha presentado en la India, donde tiene un precio al cambio de unos 300 euros de partida. No sabemos si llegará a otros mercados, tanto bajo la marca realme como la de OPPO.