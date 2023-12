Los cinco mejores móviles que puedes comprar si buscas la mejor cámara y gastarte menos de 300 euros

Por lo general, si se busca un móvil que destaque por la cámara, lo normal es recurrir a dispositivos de gama alta, en los cuales los fabricantes suelen apostar por intentar diferenciarlos en este aspecto. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que estos móviles tienen un precio bastante elevado en España, y si no se le va a sacar tanto partido, no es recomendable gastarse tanto dinero.

Por ello, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos recopilado cuáles son los móviles con mejor cámara por debajo de los 300 euros. Este es un rango de precio más asumible, dentro de la gama media. De esta forma, se puede tener un móvil que apueste por tener un buen apartado fotográfico pero a un bajo precio. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, los resultados no serán tan buenos como en la gama alta.

En estos precios, no se encuentran sensores secundarios tan útiles como en la gama alta, pero es cierto que hay modelos que cuentan con una muy buena cámara principal, y con distintivos como el estabilizador óptico de imagen. Si se busca una buena cámara a un bajo precio, no hay mejores alternativas.

POCO X5 Pro

Xiaomi es una marca que apuesta bastante fuerte por la gama media, en especial, con algunos modelos como este, que intentan aportar más que su competencia. Para ello, la marca ha decidido incluir un sensor principal firmado por Samsung que tiene una resolución de 108 Mpx. Esto le da bastante juego en materia de definición, y también a la hora de editar, donde se puede llevar a cabo un mucho mayor recorte sin perder tanta calidad.

Su cámara secundaria es un gran angular de 8 Mpx, mientras que la frontal sube hasta los 16 Mpx. El POCO X5 Pro cuenta con una combinación de sensores bastante habitual, pero que sube el nivel con la resolución del principal. Puede grabar en 4K y a cámara lenta, a 240 fps.

POCO X5 Pro Nacho Castañón Omicrono

Por último, cuenta con un sensor macro de 2 Mpx que permite tomar imágenes desde cerca. Este es un sensor que vamos a encontrar en la mayoría de modelos de gama media, pero que suele ser difícilmente aprovechable. Se puede encontrar rebajado por 299 euros.

Redmi Note 12 Pro

El Redmi Note 12 Pro tiene una cámara principal de 50 Mpx, un gran angular de 8 Mpx y un macro de 2 Mpx. En este sentido, su resolución se queda algo atrás, pero, a cambio, cuenta con una apertura mayor, que hace que pueda captar algo más de luz en situaciones nocturnas. En este caso, su rendimiento es algo mejor, pero sin llegar a lo que es capaz de hacer la gama alta.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

De día, tiene buena calidad y suele representar bien los colores, aportándoles un pequeño extra de saturación para hacer las imágenes más vistosas, algo que se puede corregir a posteriori editando la fotografía. El modo retrato de la cámara principal es uno de sus grandes puntos fuertes.

Sus cámaras secundarias son menos vistosas en cuanto a resultados, pero aun así pueden hacer un trabajo decente en las situaciones en las que son necesarias. Sin embargo, como norma general, en este rango de precios lo que suele destacar es el sensor principal. Se puede comprar por alrededor de 285 euros

Samsung Galaxy A53

La gama media de Samsung también es conocida por su buena calidad, y el Galaxy A53 es uno de los móviles más equilibrados que la firma ha lanzado en este rango. Se trata de un smartphone del año pasado, pero que mantiene muy bien el nivel y ha bajado su precio ligeramente con el paso del tiempo.

Tiene 4 cámaras, la principal es de 64 Mpx, el gran angular de 8 Mpx y cuenta con dos de 5 Mpx con funciones macro y de retrato, para mejorar este tipo de fotografía sin depender del software. Esto lo convierte en una opción algo más versátil que el resto de alternativas. Su sensor frontal es de 32 Mpx.

Samsung Galaxy A53 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de sus principales diferenciaciones es que tiene estabilizador óptico de imagen, lo cual ayuda mucho a hacer que las imágenes no salgan movidas o borrosas, y le hace ganar muchos puntos en la grabación de vídeo, que es una de las situaciones en las que más se nota que la imagen es estable.

Las imágenes que toma se caracterizan por contar con colores bastante realistas, así como un buen detalle. De noche, la pérdida de calidad es la esperable, aunque no trabaja mal cuando hay una fuente de luz como una farola. En el modo retrato, se nota la presencia de un sensor dedicado a la hora de llevar a cabo el recorte. Está disponible por un precio en torno a los 295 euros.

OnePlus Nord CE 3 Lite

El móvil de gama media, lanzado por OnePlus este mismo 2023, también apuesta por incluir un sensor principal de alta resolución, concretamente de 108 Mpx, al que acompañan un sensor macro y un sensor de profundidad, ambos a una resolución de 2 Mpx. La frontal, por su parte, es de 16 Mpx.

Esta apuesta por una gran resolución le permite ser resolutivo en situaciones en las que importa capturar el máximo detalle posible. No tiene sensor teleobjetivo, pero es posible disparar a resolución completa y hacer un recorte sin perder mucha calidad. Cabe destacar que como tampoco tiene sensor gran angular, no será posible hacer ese tipo de fotografías con mayor ángulo de visión, por lo que cada uno debe valorar si quiere esta cámara en su móvil o no.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las fotografías que toma son buenas de día, con un buen nivel de detalle, y por la noche, como todos, pierde algo de calidad debido a su menor iluminación. El modo retrato consigue un buen recorte gracias al sensor dedicado, pero es cierto que sin gran angular, se puede quedar algo corto en materia de versatilidad. Se puede comprar por alrededor de 230 euros.

Honor Magic 5 Lite

En este caso, se trata de un dispositivo con un módulo de cámaras muy particular por su forma, que es circular. La cámara principal es de 64 Mpx, y también tiene un gran angular de 5 Mpx y un macro de 2 Mpx. En el segundo, se puede echar de menos algo más de resolución para darle un mejor aspecto en las imágenes.

Honor Magic5 Lite Manuel Ramírez El Androide Libre

Sin embargo, el dispositivo lo compensa con las buenas sensaciones que deja el sensor principal, que destaca por no sobresaturar las imágenes para intentar reflejar un resultado lo más natural posible. Por la noche, siempre que haya una fuente de luz, será capaz de aprovechar al máximo la situación, aunque sin presumir demasiado en este sentido.

La cámara selfie del Honor Magic 5 Lite es de 16 Mpx, y es capaz de grabar en cámara lenta, a 120 fps, pero no tiene estabilización óptica. En general, se trata de un móvil con una buena cámara para su precio, ya que es posible conseguirlo por 249 euros.

