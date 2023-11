Una de las mejores alternativas a los Tesla ahora tiene su propio móvil: así es el nuevo Polestar Phone

Los fabricantes de coches han descubierto una nueva manera de expandirse y de enlazar sus últimos avances con la tecnología que usan los conductores a diario: el teléfono móvil. En muy pocos meses, varias marcas han iniciado el desarrollo de su propio smartphone, y no es ningún secreto que el mismísimo Elon Musk quiere crear un móvil de Tesla para ‘escapar’ de las tiendas de apps de Google y Apple.

Pero mientras Musk se lo piensa, sus rivales han atacado primero. Hace poco fue uno de sus grandes rivales chinos, NIO, la que presentó su propio smartphone; y ahora le toca el turno a su gran rival en occidente, Polestar. La marca sueca es una de las pocas que puede comparar sus coches eléctricos con los de Tesla y salir ganando en aspectos como el rendimiento, el diseño y el precio.

Ahora, Polestar pretende dar un paso más allá. Junto con el anuncio de que su nuevo Polestar 4 iniciará la producción en masa la semana que viene, la compañía ha presentado por sorpresa su primer smartphone basado en Android, que será lanzado muy pronto: el próximo mes de diciembre.

El móvil de Polestar

El Polestar Phone se presenta como el acompañante perfecto de los coches de Polestar; un dispositivo que comparte muchas de sus características, como un diseño moderno y elegante y casi completamente en color blanco; sólo los detalles amarillos en las cámaras traseras destacan.

Aunque apenas se ha mostrado nada de la interfaz, lo que se ha visto en el vídeo de adelanto indica que el sistema será muy minimalista, con una pantalla de inicio completamente en blanco donde los iconos y los widgets destacan por sus notas de colores planos. Según Polestar, este móvil obtiene inspiración de la estética de los coches, “acentuando la identidad única de la marca”. Y como toque final, el nombre “Polestar” grabado en el lateral del dispositivo.

La interfaz del Polestar Phone será minimalista Weibo

Que una compañía que no tiene nada de experiencia en el sector de los smartphones vaya a poder lanzar uno tan rápidamente es una pista de que este móvil no es exactamente nuevo. El dispositivo parece una versión modificada del Meizu 20, algo que es evidente cuando los comparamos; Polestar no ha intentado ocultar la verdadera procedencia del móvil, ya que el CEO de Meizu, Shen Ziyu, apareció en la conferencia para hablar de la sinergia que hay entre ambas compañías.

Por lo tanto, en el Polestar Phone podemos esperar un ‘hardware’ similar al Meizu 20, incluyendo su procesador Snapdragon 8 Gen 2, la pantalla OLED de 6,55 pulgadas y las cámaras triples, con una principal de 50 Mpx. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se actualicen algunos componentes, como el procesador, a la última versión disponible.

Además del diseño exclusivo, el Polestar Phone se integrará con el sistema Polestar OS, basado en Android Automotive con las apps de Google; aunque los detalles son escasos por el momento. En realidad, esta colaboración entre Polestar y Meizu no es del todo sorprendente; ambas son propiedad del gigante chino Geely, que ya desarrolló su propio sistema operativo para coches, Flyme Auto.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan