Este Mini PC gaming apunta a tu nostalgia inspirándose en Apple y Nintendo

El mercado de las consolas portátiles se ha expandido a un ritmo inaudito, y eso es fácil de ver. En apenas un par de años, los fabricantes chinos han pasado de vender sus productos en AliExpress sin ningún tipo de fanfarria, a realizar grandes conferencias como las de Xiaomi y Apple con sus nuevos productos. Así es como AYA Neo ha presentado hoy sus nuevos dispositivos, entre los que se encuentran algunos que ya conocíamos como la consola con dos pantallas como la Nintendo DS.

Gracias al éxito de sus consolas basadas en Android y en Windows, AYA Neo ahora tiene el lujo de expandirse, creando dispositivos más originales y que forman parte de nichos más pequeños. El mejor ejemplo lo tenemos con su nueva gama Retro Mini, compuesta por los primeros ordenadores personales del fabricante.

Por supuesto, estos no podían ser unos ordenadores normales y corrientes; como otros dispositivos de la marca, están claramente influenciados por la estética retro, y están basados en dos de los mayores lanzamientos tecnológicos de la historia del sector: el Macintosh y la NES.

Ordenadores retro

Empezando por el AYA Neo Retro Mini PC AM01, el diseño de este ordenador está claramente inspirado en el primer Macintosh de Apple, el sistema lanzado en 1984 que realmente elevó a la marca de la manzana como una alternativa real en el creciente mercado de los ordenadores personales.

Es algo que se nota más con el dispositivo de pie, aunque también se pueda poner tumbado; la parte negra de la parte superior recuerda a la pantalla del Macintosh, aunque en realidad sea un trozo de plástico decorativo. El logotipo también usa el arcoíris, igual que el diseño original de Apple. A contraluz también encontramos la famosa cara sonriente de las primeras versiones de macOS; en definitiva, esperamos que AYA Neo tenga buenos abogados y que haya tomado las medidas adecuadas para evitar problemas legales.

El diseño no sólo es bonito, también es muy pequeño y se puede transportar fácilmente; sólo requiere el cable de energía y conectarse a una pantalla o televisor por HDMI para funcionar, aunque también tiene cuatro puertos USB y un puerto Ethernet si no queremos usar Wi-Fi. Pese a las apariencias, este es un ordenador con Windows 11 preinstalado, y en ese sentido la experiencia no debería ser muy diferente a la de un portátil.

La comparación con un portátil tiene sentido cuando nos fijamos en el hardware. Se podrá elegir entre dos procesadores de AMD, el Ryzen 7 5700U y el Ryzen 3 3200U; el primero debería permitir jugar a algunos títulos actuales, mientras que el segundo será ideal si el precio es la prioridad y sólo queremos un ordenador para trabajar y jugar a títulos clásicos.

El segundo modelo de la gama es el AYA Neo Retro Mini Pc AM02, que claramente está inspirado en la primera consola de Nintendo diseñada para occidente, la NES. Los colores han cambiado, así como la posición de los botones. Tal vez más interesante es la pantalla integrada en la parte superior, aunque no servirá para jugar, sino para mostrar información como la hora.

Un detalle muy curioso está en la pequeña puerta que en la consola original ocultaría la ranura para meter los cartuchos, y que aquí oculta los puertos USB y de sonido. Aunque la compañía no ha dado detalles, todo indica que el AM02 usará el mismo ‘hardware’ que el AM01.

El AM01 será el primer modelo en llegar al mercado, con un lanzamiento previsto para la segunda mitad de noviembre, mientras que el AM02 aún no tiene fecha concreta y su producción probablemente dependa del éxito del primer modelo. Los precios aún están por determinar.

