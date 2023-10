Todo sobre los nuevos plegables de Oppo: características, precio, y si llegarán a España

La alianza entre OPPO y OnePlus ha dado un nuevo paso el día de hoy, y será más evidente que nunca. Quedan pocas horas para la presentación del primer plegable de OnePlus, pero en cierta manera, ya hemos podido verlo gracias a OPPO.

Y es que se espera que el nuevo OPPO Find N3 sea básicamente el mismo móvil que el OnePlus Open, como parte de la nueva estrategia conjunta; recordemos que ambas marcas pertenecen al grupo BBK, junto con Vivo y Realme, y ya habíamos visto cómo compartían avances técnicos y software.

Ahora vemos el siguiente paso de esta estrategia, lanzar el mismo móvil puntero con marcas diferentes; algo que es muy común en fabricantes chinos en gamas bajas, pero algo más raro en gamas altas donde la exclusividad es más importante.

Nuevo OPPO Find N3

Por eso, hay que aclarar un detalle muy importante: OPPO ha confirmado a EL ESPAÑOL – El Androide Libre que el OPPO Find N3 no llegará a España, por lo que todo indica que OPPO y OnePlus se repartirán los mercados en vez de competir directamente. Por otra parte, eso no significa que los usuarios españoles no vayan a recibir nada de OPPO; la compañía también ha presentado el OPPO Find N3 Flip, cuya anterior generación sí fue lanzada en España, aunque no haya confirmación de que este nuevo modelo vaya a serlo.

Una vez que esto ha quedado claro, podemos repasar el OPPO Find N3, un dispositivo que será muy familiar dentro de poco. Se trata del nuevo modelo plegable de OPPO que competirá directamente contra el Samsung Galaxy Z Fold 5, y por lo tanto, cuenta con una pantalla exterior y una pantalla interior más grande. Concretamente, en esta generación la pantalla interna está basada en un panel OLED LTPO de 7,82 pulgadas y resolución 2K, capaz de variar la frecuencia de refresco entre 1 y 120 Hz y con un brillo de 2800 nits. Por su parte, la pantalla exterior será de 6,3 pulgadas, también de tecnología OLED y con resolución FHD+; aunque también es LTPO, la frecuencia de refresco puede variar entre los 10 Hz y los 120 Hz.

Las pantallas del OPPO Find N3 OPPO

La gran novedad en esta generación está en la reducción de peso (239 gramos en su versión de cuero y 245 gramos en su versión de cristal) y grosor (5,8 mm), en parte gracias a un nuevo diseño de bisagra que reduce la cantidad de piezas necesarias en un tercio respecto a la pasada generación. Eso, y el uso de acero y aleación líquida de circonio, que mantiene una mayor estabilidad en la bisagra al mismo tiempo que permite dejar la pantalla más plana. OPPO ha recibido la certificación TÜV Rheinland de que es capaz de soportar un millón de ciclos de apertura y cierre.

Pese al menor grosor, OPPO apuesta por el ‘hardware’ más potente, el Snapdragon 8 Gen 2 acompañado de 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. La batería es de 4.805 mAh con carga rápida de 67 W, pero sin carga inalámbrica. En lo que respecta al ‘software’, usa Android 13 con ColorOS 13.2, con la promesa de que recibirá actualizaciones para recibir las tres próximas generaciones de Android. La versión de ColorOS usada está optimizada para la pantalla grande, con una barra de tareas global, multitarea con dos apps al mismo tiempo, pantalla flotante, y una "vista sin límites" que permite tener dos o tres apps abiertas al mismo tiempo en horizontal.

ColorOS de OPPO traerá funciones para pantallas grandes

Para la fotografía, se vuelve a confiar en la alianza con Hasselblad, cuyo logotipo aparece bien grande en el conjunto de cámaras. Destaca que este móvil estrena el nuevo sensor LYTIA-T808 de Sony, con una nueva arquitectura de píxeles de doble capa que promete una mayor sensibilidad a la luz y a su vez, una mayor calidad de imagen pese a tener ‘sólo’ 48 Mpx. Le acompaña otro sensor de 48 Mpx, este un gran angular con una lente de 14 mm f/2.2, y un sensor de 64 Mpx con zoom óptico 3x y con zoom híbrido 6x.

En China, el OPPO Find N3 partirá de los 9999 yuan (1.294 euros). También estará disponible en otros países, aunque no en España.

Nuevo OPPO Find N3 Flip

En cambio, sería más raro que el Find N3 Flip no llegase a España, aunque la compañía no ha podido dar más detalles a EL ESPAÑOL – El Androide Libre por ahora. Este es el plegable con forma de concha, que será una alternativa al Galaxy Z Flip 5.

Este nuevo modelo continúa con la tendencia del mercado, ampliando el tamaño de la pantalla trasera y haciendo que ocupe prácticamente todo el alto de la trasera, dejando sitio para el conjunto de cámaras. Esta pantalla exterior ahora es de 3,26 pulgadas, con una resolución de 720 x 382 píxeles, y permite ejecutar apps como WhatsApp, Gmail o Google Maps y usarla para videollamadas o selfies. Por su parte, la pantalla int4erior es de 6,8 pulgadas con una resolución de 2560 x 1080 píxeles.

La pantalla trasera del OPPO Find N3 Flip permite usar WhatsApp y otras apps

La bisagra también ha recibido mejoras, y ahora resiste las salpicaduras con protección IPX4. Un detalle curioso es el modo FlexForm, que permite dejar la bisagra en un ángulo de entre 45 y 120 grados, lo que permite dejar el móvil como un trípode para hacer fotos o videollamadas sin tener que sostenerlo con la mano.

En el interior, un procesador MediaTek Dimensity 9200 acompañado de 12 GB de memoria RAM, que deja bien claro que este dispositivo no apunta al mismo tipo de usuario que el Find N3. Eso también se nota en las cámaras, aunque pese a eso tiene un sensor principal de 50 Mpx con OIS y una apertura de f/1.8, acompañado de un gran angular de 48 Mpx y un telefoto de 32 Mpx con zoom 2x. La batería es de 4300 mAh.

El OPPO Find N3 Flip tiene un precio de 1499 dólares, con un lanzamiento aún no confirmado en España.

