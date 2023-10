Google va a maquillarte con IA en tus videollamadas: adiós a los dientes sucios y ojeras

Después de mejorar las videollamadas con una nueva resolución, ahora Google acaba de anunciar dos nuevos ajustes para Meet. El objetivo central es que el usuario ni necesite retocarse antes de entrar a una videollamada. Una interesante funcionalidad que permitirá blanquear los dientes o que el rostro luzca como nunca en esas interacciones en vídeo.

En contraposición a la tendencia actual, en la que incluso actrices como la reconocida Michelle Pfeiffer se muestra sin maquillaje desde su cuenta oficial en Instagram, ahora Google está por la labor de ayudar a mejorar la imagen en las videollamadas que se realizan desde su app Meet para móviles.

Y es que Google aclara que se ha lanzado una nueva funcionalidad exigida por los usuarios desde hace tiempo. Introduce de esta forma la capacidad de aplicar efectos de belleza durante las videollamadas. Justo ayer compartió los dos nuevos ajustes que se pueden utilizar en una nueva versión que está desplegando para los móviles.

¿Blanqueamiento de dientes?

El despliegue final de esta novedad en Meet concluirá el 28 de octubre y la versión web de la app de Google se lanzará para finales de este año. Estos dos ajustes son dos nuevos modos retrato que ofrecerán la posibilidad de aplicar distintos niveles de belleza: uno sería reducir la sombra de ojos y el otro el blanqueado de los dientes.

Los dos modos son Subtle y Smoothing. El primero aplica ajustes cosméticos de una forma ligera y el segundo es una transformación un poco más profunda del rostro del usuario. Google mantiene que la apariencia cambiará ligeramente a través de los dos modos, por lo que la nueva característica tampoco transformará radicalmente la imagen visual del usuario; lo que hará será aclararla.

Esta nueva funcionalidad estará presente desde los ajustes en la nueva versión de Google Meet en España. Y hay una limitación en su uso: solamente se podrá utilizar por todos aquellos que estén suscritos a Business Standard, Business Plan, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One y Google Workspace Individual. Lo que significa que todos los usuarios que utilicen una cuenta personal, de momento, no podrán usarla.

Con toda la intención actual por distintas partes para que estos filtros dejen de usarse tanto, en la mayoría de redes sociales son utilizados diariamente por millones de personas. De hecho, las apps de la competencia de Google, como son Microsoft Teams y Zoom, según The Verge, ya usan características similares para desenfocar la piel del usuario o incluso aplicar efectos de maquillajes virtuales.

Una novedad anunciada desde el blog de Google que será bien recibida por todos los usuarios que utilicen esta app bajo alguna suscripción y así permitirse el lujo de no retocarse tanto antes de entrar a una videollamada. Un punto de conflicto entre los usuarios que defienden el uso de estos filtros contra aquellos que prefieren mostrarse tal cual son.

