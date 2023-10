Google Meet mejora la calidad de las videollamadas grupales: qué necesitas para usar la resolución 1080p

Google Meet este año es capaz de identificar cuando alguien levanta la mano en una videollamada gracias a una nueva actualización que llego en el mes de marzo. Ahora ha introducido una gran novedad para las videollamadas grupales al aumentar su calidad a resolución 1080p.

En una lucha abierta entre las distintas soluciones que dan Microsoft, Zoom y la misma Google, actualmente hay una oferta bien interesante para entablar la comunicación a través del vídeo. La propia WhatsApp también ha incluido mejoras en este apartado para intensificar ese combate y así erigirse como la solución perfecta, pero al final queda todo en preferencias propias para elegir una u otra.

Google ahora está expandiendo la resolución 1080p a las reuniones online en las que participan tres o más usuarios. Lo ha hecho en la web, por lo que para poder disfrutar de esta mejora se necesita un portátil o un PC con una cámara capaz de grabar a esa resolución para que al usuario se le vea mejor que nunca.

Google Meet a 1080p en versión web Google El Androide libre

De hecho, si Google Meet identifica que el usuario tiene una cámara con esta capacidad para la grabación, le recomendará que active esta calidad antes de entrar a la reunión; justo en ese previo en el que se puede probar el sonido del altavoz o si el micrófono capta la voz del usuario. Esta nueva opción viene desactivada por defecto, aunque también se puede activar desde los ajustes.

Hay otro punto importante, y la reproducción del vídeo de un usuario que tenga activa esta resolución solamente se hará a esta calidad cuando se use un monitor o pantalla con el suficiente tamaño para renderizarlo apropiadamente. Es decir, que si la ventana de la videollamada es de menor tamaño, lo que hace Google Meet es pasar de la resolución 1080p para reproducirla en 720p.

Videollamada en Google Meet a 1080p Google El Androide libre

De momento, esta novedad solamente está presente en todos los planes vinculados a Google Workspace entre los que se incluyen a Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus y Teaching & Learning Upgrade, al igual que Workspace Individual según 9to5Google.

Para las cuentas personales de Google, la actualización tardará en llegar con una resolución en 1080p en llamadas entre dos usuarios que requiere el uso del pago de una suscripción a Google One en su plan de 2 TB o superior. Otro detalle que recoge Google desde su blog en esta actualización es que se incluye la resolución máxima para el contenido que se comparta desde las 720p a las 1080p.

