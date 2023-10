Probamos el móvil de gama media del momento: menos de 300 euros que tiene una sorprendente buena pantalla

Motorola sigue manteniendo viva su gama media, un segmento en el que la competición puede ser feroz, pero donde la marca es un referente histórico gracias a su generación de dispositivos Moto G. Ahora, el Moto G84 ha llegado a España con muchos argumentos para hacerse un hueco en el mercado.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre, hemos pasado utilizándolo unas semanas, y se trata de uno de los móviles más interesantes que se pueden comprar por 299 euros. En especial, destaca su pantalla, de tecnología pOLED y que puede ser ideal para pasar horas viendo películas y series en servicios de streaming.

Además de contar con conectividad 5G, destaca en otros puntos como su memoria RAM y memoria interna. El móvil solo tiene una versión, y la marca ha apostado por ser generosa en esta combinación de hardware para ser capaz de satisfacer a todo tipo de usuarios.

Sin arriesgar en diseño

Motorola lleva unos años puliendo sus líneas de diseño hasta adaptarlas a las tendencias del mercado, y este es uno de esos móviles que si bien no busca sorprender en este sentido, ofrece una gran experiencia, tanto en la mano como a nivel estético. En este caso, hemos analizado el modelo de color azul oscuro.

Si empezamos hablando de sus materiales, cuenta con una parte trasera fabricada en policarbonato con un acabado mate que hace que sea suave y cómodo. Es cierto que este material hace que se pueda resbalar si se lleva el móvil sin funda, pero gracias a su compacto tamaño, se puede resolver agarrándolo con mayor firmeza. En la versión Viva Magenta que tiene con Pantone, el material escogido es el cuero sintético.

Trasera del Motorola G84 Jacinto Araque El Androide Libre

En su parte trasera solo encontramos el logo de Motorola en el centro del dispositivo y el módulo de cámaras en la parte superior izquierda. Sus dos sensores están colocados uno encima del otro, y el de debajo tiene a su lado el flash LED. Una estética sobria y elegante.

En su parte inferior cuenta con el altavoz, el puerto USB Tipo C y un Jack de 3,5 mm, una característica que cada vez menos móviles integran, pero que puede venir bien a muchos usuarios. Un detalle a destacar es que en su parte inferior encontramos también los sellos de certificación de la Unión europea, y en este sentido, se agradece que la compañía los oculte un poco en lugar de ponerlos en la parte trasera, dónde puede romper con la estética del dispositivo. Sus botones de volumen y de apagado se encuentran en el borde derecho.

Su pantalla merece la pena

En lo que la pantalla se refiere, cuenta con un tamaño de 6,5 pulgadas, por lo que no llega a ser enorme, pero tampoco compacto. Es de tecnología pOLED, algo de lo que no muchos móviles presumen en este rango de precios, y lo cierto es que es uno de los puntos diferenciales del dispositivo. Su resoluciones Full HD+, y su tasa de refresco es de 120 Hz.

En este apartado, es un móvil bastante competente y que ofrece una gran experiencia tanto en la visualización como en la fluidez. No solo a la hora de jugar o de sacarle el máximo partido viendo contenido multimedia, también en el día a día y en tareas más mundanas como hacer una búsqueda por internet o leer un artículo en una página web.

Netflix en el Moto G84 Jacinto Araque El Androide Libre

Cuenta con una gran representación del color, aunque se puede modificar en ajustes para hacer que sean más o menos intensos en función de los gustos personales. Por otra parte, cuenta con un agujero en el centro, en su parte superior, para albergar la cámara de fotos frontal.

Su brillo máximo es de 1300 nits, y esto hace que se pueda apreciar bastante bien todo el contenido de la pantalla, incluso en esas ocasiones en las que se usa bajo la luz del sol. Sin duda, es uno de los apartados que más nos ha gustado del dispositivo, y los usuarios que suelen jugar o consumir contenido multimedia con bastante frecuencia podrán disfrutarla mucho.

Potencia adecuada y 5G

Motorola ha confiado en Qualcomm para el procesador de este dispositivo, que es el Snapdragon 695, uno de los procesadores de la marca destinados a la gama media. Está construido en 6 nanómetros y le brinda al smartphone conectividad 5G, que a estas alturas es un claro punto a su favor. Hay un único modelo de almacenamiento y memoria RAM, de 256 GB y 12 GB, respectivamente.

En este sentido, es bastante positivo que la compañía haya apostado por introducir altas cantidades de memoria RAM, puesto que a la larga, es de los puntos en los que más puede notarse el paso de los años. Contar con una buena cantidad hace que en el futuro su rendimiento pueda mantenerse en un mejor nivel.

Pantalla del Moto G84 Jacinto Araque El Androide Libre

Su procesador no es el más veloz, pero pueden ofrecer buen rendimiento en bastantes juegos de Google Play. En los que son más exigentes a nivel de hardware no podrá jugar con la configuración máxima. Algo que también es normal teniendo en cuenta su precio. Su batería de 5.000 mAh es más que suficiente para que aguante un día de uso intenso.

Más allá de esto, cuenta con conectividad NFC que le permite hacer pagos sin contacto y enlazarse rápidamente a dispositivos Bluetooth, así como con altavoces Dolby Atmos, lector de huellas dactilares en la pantalla y espacio para aumentar el almacenamiento utilizando una tarjeta micro SD. Tiene resistencia a la salpicaduras IP54, lo que hace que sea seguro de utilizar mientras llueve.

Cámara

Si bien es un móvil redondo en el resto de apartados, la cámara pega cierto bajón en comparación con el resto de prestaciones del dispositivo. Cuenta con dos sensores, uno principal de 50 Mpx y un gran angular, que también actúa como macro, de 8 Mpx. Una combinación sencilla a la que ya estamos acostumbrados en este segmento.

Se trata de una configuración básica que permite tomar alguna fotografía de forma ocasional sin ningún problema, pero que no será capaz de satisfacer a personas que sean algo más exigentes en este sentido. No se aprecia mucho nivel de detalle en las fotografías que hemos tomado, aunque en algunos escenarios ha sido capaz de mejorar sus resultados.

Las fotografías que toma no se caracterizan por tener un gran rango dinámico. Hay ocasiones en las que los colores oscuros se pueden confundir y mezclar entre sí, haciendo que algunas instantáneas tengan un aspecto con demasiado contraste. La cámara frontal es suficiente para tomar alguna fotografía de forma ocasional. Con poca luz, los resultados van a peor. Al fin y al cabo, este no es uno de esos móviles centrados en la cámara, pero, a cambio, destaca en el resto de apartados.

¿Me lo compro?

Motorola ha tenido muy buena mano con este Moto G84. El procesador Qualcomm Snapdragon 696 no es el más rápido de la gama media, ofrece un buen rendimiento en prácticamente cualquier escenario, y dota al dispositivo de conectividad 5G. Monta un muy buen panel de tecnología pOLED con el que se pueden ver horas de películas, series y vídeos de YouTube en una excelente calidad, algo que le aporta mucho a su experiencia multimedia. Es uno de los móviles que destaca en este sentido y que puede ser una gran opción para aquellas personas que utilicen el smartphone a diario para entretenerse viendo este tipo de contenido.

USB Tipo C y Jack de 3,5 mm en el Moto G84 Jacinto Araque El Androide Libre

Atendiendo a los puntos fuertes del dispositivo, no es algo extraño que la compañía haya decidido recortar algún apartado para poder lanzarlo por un precio competitivo, de 299 euros, concretamente. Esto ha hecho que lo menos recomendable del dispositivo sea la cámara. Cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles que puede sacar alguna buena instantánea cuando hay bastante luz y las condiciones no son complicadas. Sin embargo, no es ese móvil que nos llevaríamos para tomar fotos en vacaciones, aunque sí, para ver películas durante el viaje.

Por otra parte, hay que destacar que Motorola incluye en la caja del dispositivo, tanto el cable de carga como el propio cargador, así como una funda transparente que se adapta perfectamente al móvil y lo protege. La única versión que está a la venta es de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, cantidades más que suficientes para cualquier tipo de usuario y que la aseguran al móvil una buena durabilidad con el paso de los años. Un dispositivo muy recomendable para aquella gente que valore el multimedia y la batería por encima de la cámara.

Características Moto G84

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 695.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: pOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Cámara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular + macro: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.1 LE

Wifi 6.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 30 W.

Otros Puerto USB-C.

Jack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 74,4 x 160 x 7,6 mm.

Peso: 167 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: MyUX.

