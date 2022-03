La caja del Pixel 6a confirma su nuevo diseño y el uso de una doble cámara trasera

Los días 11 y 12 de mayo tendrá lugar la Google I/O de 2022, un evento en el que esperamos se haga la presentación oficial de Android 13, aunque ya lo hemos probado en su versión para desarrolladores. También se esperan dispositivos de hardware, aunque no el rumoreado Pixel Watch, sino un nuevo teléfono, el Pixel 6a.

Este terminal será la variante barata de los modelos de gama alta, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, y la fotografía filtrada hoy de su caja confirma que el nuevo diseño también llega a la gama media.

Doble cámara trasera

Caja del Pixel 6a Techxine

En la imagen, como podéis ver, no tenemos nada que los renders previos no nos hubieran anunciado, pero se agradece comprobar que no estaban equivocados.

Este Pixel 6a se pondrá a la venta en color negro, pero esperamos que haya también otros tonos, aunque si los hay es posible que no lleguen a España. No sería la primera vez.

El Google Pixel 6a llevaría en su interior el chip Tensor El Androide Libre

La doble cámara trasera seguramente permita el uso de un gran angular, como hacen la mayoría de marcas, y se agradece que Google no pierda ni el espacio ni el dinero en usar sensores extra. Bueno, nos hubiera gustado ver un teleobjetivo, pero teniendo en cuenta que ni el Pixel 6 lo tiene, hubiera sido extraño.

Eso sí, aunque no se ha confirmado, se espera que la construcción de este terminal sea en plástico, lo que ayudaría a bajar el precio con respecto a lo que cuestan los otros Pixel 6.

Como siempre, como indican en Android Police, hay que coger este tipo de filtraciones con cautela, aunque no pasarán muchas semanas hasta que podamos confirmar si eran reales.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan