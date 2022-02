OnePlus patenta nuevos nombres para sus smartphones y el juego de palabras es inevitable

OnePlus está pasando por una época de profundos cambios debido a su integración con OPPO, lo que puede provocar modificaciones en su capa de personalización y en otros aspectos. Entretanto, la compañía acaba de patentar varios nombres que podría utilizar en algunos de sus futuros dispositivos, y la combinación de estos resulta bastante curiosa debido a los diferentes juegos de palabras que puede generar.

OnePlus 2 Plus, 6 Plus y más nuevos nombres de la compañía

La compañía china ha tenido a bien el patentar algunos nombres para sus nuevos dispositivos, algo que ha podido hacer bien porque piensa usarlos en el futuro o bien para, simplemente, licenciar los nombres.

El caso es que, como ha filtrado Mukul Sharma en su cuenta de Twitter, la compañía ha registrado los nombres Two Plus, Eight Plus y Six Plus, además de Bacardi, que es otro de los nombres que la compañía habría registrado.

🤣 OnePlus files interesting trademarks pic.twitter.com/b9ihBM1cdg — Mukul Sharma (@stufflistings) >January 31, 2022

Se trata de una elección bastante curiosa, ya que la compañía no había usado aún el apellido "Plus" en sus dispositivos, optando en su lugar por "Pro". Si juntas estos nombres con el nombre de la marca, el juego de palabras sale solo, y puede ser incluso una baza para que sea pegadizo.

OnePlus Two Plus o Six Plus podría ser el nombre de uno de los futuros móviles de la compañía, aunque es posible que no hayan sido patentados para su uso en un producto final. El tiempo dirá si veremos un móvil con este nombre, pero, desde luego, se trataría de una elección de lo más curiosa por parte de la firma china.

