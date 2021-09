Nuevos datos de los Galaxy S22+ y S22 Ultra: sus baterias no crecerán

A Samsung le ha salido muy bien la jugada de los nuevos plegables. El Samsung Galaxy Z Flip 3 ha sido un éxito de crítica, y el precio ayuda a que se empiece a considerar como una opción para la mayoría de usuarios de gama alta.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 es algo más especial, un móvil de nicho casi, pero también ha mejorado mucho. Tanto que ambos modelos aumentarán su producción según los últimos rumores.

Aún así, una empresa como Samsung no deja de trabajar en sus próximos terminales de gama alta. No, no hablamos del Samsung Galaxy S21 FE, sino de los Galaxy S22.

Filtradas las baterías de los Galaxy S22+ y S22 Ultra

A medida que Samsung tiene que certificar ciertos datos de sus nuevos móviles las filtraciones son más difíciles de controlar. Hoy hemos sabido que las baterías de los Galaxy S22+ y S22 Ultra serán de 4500 y 5000 mAh respectivamente. La certificación habla de 4370 mAh Y 4855 mAh, pero comercialmente serán las cifras antes mencionadas.

Esto supone que el S22+ tendrá una pila de menor capacidad que su antecesor, mientras que el modelo Ultra se queda con el mismo amperaje.

De modelo normal, el Galaxy S22, no se han filtrado datos, pero se espera que tenga una batería de 4000 mAh.

No sabemos si las pantallas de los S22 y S22+ serán FHD, como los S21, o QHD, como los S20. Es muy probable que sean FHD, por el ahorro de costes, la mejora de la autonomía y la mayor diferenciación con respecto al modelo más caro.

Tampoco hay nueva información sobre la velocidad de carga, que en Samsung sigue siendo muy baja. La empresa ha querido curarse en salud para no ver repetido el problema de las baterías que tuvo con el Galaxy Note 7.

Esperemos que estos nuevos móviles vengan con el ajuste que se ha incluido en los nuevos plegables, que permite cuidar la batería.

