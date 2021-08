Primeras características de los Galaxy S22 filtradas: cámaras, pantallas y más

Samsung logró a primeros de año dar un golpe en la mesa muy contundente con el Samsung Galaxy S21 Ultra. Pese a tener un precio elevado este dispositivo se posicionaba como, posiblemente, el mejor móvil Android del momento.

Más de seis meses después el trono sigue ocupado por él salvo en algunas prestaciones concretas, como la velocidad de carga.

Aún falta mucho para conocer a su sucesor, pero algunas filtraciones empiezan a desvelar característico clave.

El Samsung Galaxy S22 Ultra no tendrá una cámara muy diferente a la del S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra

La primera información que nos llega de este modelo es que su sistema de cámaras será muy similar, sobre el papel, al del S21 Ultra.

Esto no es un problema ya que Samsung ha liderado este apartado en 2021 y no parece que sea necesaria una revolución aquí. Eso sí, esperamos mejoras en el procesado y algunas funciones, aunque no haya grandes cambios en los sensores.

El Samsung Galaxy S22 y el S22 Plus tendrían un sensor normal de 50 Mpx, un gran angular de 12 Mpx y un telefoto de 12 Mpx. El modelo Ultra subiría a 108 Mpx en el sensor angular normal y mantendría el resto, a los que añadiría otro sensor de 12 Mpx, presumiblemente un segundo teleobjetivo con zoom periscópico.

Pantalla, batería, procesador...

En cuanto a las pantallas, el S22 tendría una diagonal de 6.06" y el S22 Ultra de 6.55". Ambas contarías con tecnología LTPS. El S22 Ultra tendría un panel LTPO de 6.81".

Las baterías serían de 3800, 4600 y 5000 mAh, para los S22 normal, Plus y Ultra respectivamente

Por último, en cuando a la CPU/GPU, sabemos que habrá versiones con el Exynos 2200 con GPU AMD mRDNA y otros con el Snapdragon 898 con GPU Adreno GPU.

Obviamente el nombre del procesador de Qualcomm es una hipótesis porque aún faltan meses para el anuncio del sucesor del Snapdragon 898.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan