La fecha de presentación del Xiaomi Mi 11T se ha filtrado

Xiaomi no piensa quitar el pie del acelerador ahora que está logrando subir en las posiciones de marcas más vendidas. A nivel mundial ha superado a Apple en algunos meses y a nivel europeo está a punto de ser la más vendida, algo que ya ha logrado en España.

Esto es en parte posible por la gran cantidad de productos que lanza, y en unas semanas tendremos uno nuevo, el Xiaomi Mi 11T.

El Xiaomi Mi 11T se presentará en septiembre

Según la información obtenida por Gizmochina el Xiaomi Mi 11T tendrá un evento de lanzamiento internacional a finales de este mes, en concreto el 23 de septiembre.

Esta fecha aún podría cambiar ligeramente, no obviemos nunca que las filtraciones no son 100% fiables. Pese a eso, teniendo en cuenta que ese día faltaría una semana para que el Xiaomi Mi 10T cumpliera un año, no es algo descabellado.

Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro de 2020

Además, no es la primera vez que vemos filtrada información de estos modelos.

Qué sabemos del Xiaomi Mi 11T

Mientras llega ese día (aún queda más de un mes), seguro que se producen más filtraciones de las especificaciones de los terminales que se presenten.

Por ahora sabemos que el Mi 11T aplicará medidas un procesador MediaTek Dimensity, casi seguro que el modelo 1200.

Sus cámaras traseras serán una principal de 64 Mpx, un gran angular y un macro. También sabemos que la pantalla tendrá un ratio 20:9 y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que nos hace pensar que usará un panel OLD y no LCD.

