TikTok entra en la guerra entre Rusia y Ucrania limitando sus funciones

La guerra entre Rusia y Ucrania se está librando en muchos frentes, además del militar, que es el más crudo. Las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa afectan al frente económico, y los cambios de enfoque de muchos gigantes tecnológicos afectan al uso de ciertas aplicaciones y servicios allí. la propia guerra ha cambiado el tipo de aplicaciones que más se descargan en Ucrania.

La última en posicionarse ha sido TikTok, una empresa china que ha tenido que limitar la subida de contenido desde Rusia, así como la emisión en directo.

La culpa es del gobierno ruso

Imagen extraída de uno de los vídeos de una joven ucraniana en TikTok.

Al contrario que en las decisiones tomadas por firmas como Mango o Ikea, que han salido de Rusia por motivos internos, en el caso de TikTok la limitación viene por la decisión de Rusia de prohibir cualquier contenido en Internet que haga referencia a la guerra o a la invasión de Ucrania por parte de su ejército.

Se trata de una manera de limitar el conocimiento de su propia población sobre lo que pasa fuera de sus fronteras, para no tener que lidiar con más protestas internas. No son pocos los rusos que no están en absoluto de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno.

Así, TikTok no ha tenido otro remedio que limitar la capacidad de subir contenido desde Rusia dado que era imposible controlar que ninguno de sus usuarios subiera vídeos o hiciera directos hablando del conflicto bélico.

Desde Ucrania se sigue permitiendo la subida de información, siendo de hecho una de las mejores formas de mostrar lo que pasa en el país.

China sigue sin posicionarse, pero se empieza a alejar de Putin

La incompetencia de Putin en Ucrania le aleja de China El Español

El gobierno chino ha sido uno de los pocos en todo el mundo que se ha intentado mostrar equidistante en la guerra entre Ucrania y Rusia. Son muchos los vínculos entre el país que gobierna Putin y el que dirige Xi Jinping, pero también es cierto que China tiene una visión mucho más global que su aliado.

Así, que una empresa china como ByteDance (creadora de TikTok) haya tomado esta decisión, no es baladí.

No sabemos cómo evolucionará la guerra, pero dado que se está extendiendo mucho más de lo que calculaba el gabinete de Putin, parece poco probable que esta sea la última medida tomada por una gran tecnológica.

