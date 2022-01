Encuentra al jugador impostor en Suspects: Mansión Misteriosa

Los juegos multijugador online no paran de estar de moda, no cabe duda, y Suspects: Mansión Misteriosa viene a ser una nueva alternativa en este segmento. Se trata de un juego cuya idea ya hemos visto antes, y que consiste en encontrar al jugador asesino —o evitar que te descubran— en una mansión en la que el resto de jugadores deberá llevar a cabo ciertas tareas y debatir para ver quién es el responsable.

Descubre al asesino, o acaba con el resto de compañeros

Se trata de un juego similar al popular Among Us en el que vas a jugar online con otros jugadores. Todos estaréis encerrados en la misma casa, y antes de la partida se designará de manera secreta un asesino, que deberá acabar con el resto de jugadores sin que se enteren.

Para el asesino el objetivo del juego es este, pero para el resto de jugadores el objetivo es descubrir quién es el asesino, algo que se puede reportar directamente con un botón, o bien decidir al acabar cada ronda.

Para que los jugadores no se amontonen en el mismo sitio, deberán realizar misiones en diferentes zonas de la casa, y ese es el momento en el que el asesino debe aprovechar para hacer su trabajo.

Estas misiones consisten en sencillos rompecabezas, como poner las herramientas en su caja, activar los interruptores del diferencial de la luz o bien buscar con lupa en algunos cuadros que hay colgados por la casa.

Después de cada muerte se llevará a cabo una discusión para votar por quién es el asesino. Si el miembro elegido por el resto resulta no ser el asesino, este ya no tendrá vida, pero podrá seguir haciendo tareas y apareciendo en modo fantasma. Tras esto se continuará la partida, a no ser que el miembro más votado sea realmente el asesino, ya que entonces ganarán el resto de jugadores.

Se trata de un juego en el que es esencial —pero no imprescindible— jugar hablando con el micrófono del móvil, y te emparejara con gente que hable el mismo idioma que tú para que podáis discutir en cada ronda.

También existen ciertas posibilidades de personalización, ya que desde el menú principal puedes acceder a una zona en la que podrás escoger las vestimentas de tu personaje.

Cómo descargar en Google Play

Suspects: Mansión Misteriosa es un juego que puedes encontrar de manera gratuita en Google Play, y en el que tendrás disponibles compras para personalizar el aspecto de tu personaje.

