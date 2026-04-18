He instalado la nueva app de Google para Windows y ha cambiado completamente la manera en la que uso el PC

Si la búsqueda que viene por defecto en Windows te parece lenta y poco útil, Google acaba de solucionarlo, con su nueva app de búsqueda que ya está disponible de manera global y para todos los usuarios.

La app de Google para Windows es algo más que un simple buscador web, ofrece acceso a una buena cantidad de funciones que están plenamente integradas en su plataforma y con otras aplicaciones como Google Drive, Google Lens o Gemini.

También es una manera rápida y sencilla de acceder a las funciones de IA de Google, y de hecho, ese es el principal aspecto promocionado por la compañía; pero después de instalarla, creo que es mucho más que eso.

Descarga Google para Windows

Instalar la app de Google para Windows es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es descargar el instalador desde la página oficial; el proceso de instalación es automático y realmente no tenemos que hacer nada más que iniciar sesión en nuestra cuenta de Google, pero incluso eso es opcional.

Una vez instalada, la app de Google aparece instantáneamente si pulsamos la combinación Alt + Espacio en nuestro teclado, aunque también podemos encontrarla en el menú inicio de Windows y añadirla a nuestra barra de tareas si lo preferimos.

App de Google para Windows

La app de Google funciona igual que la página, en el sentido que podemos escribir lo que queramos buscar; la gracia está en que ofrece más posibilidades que son únicas para esta app y que la hacen más útil.

Como por ejemplo, la capacidad de compartir la pantalla con Google para hacer una búsqueda relacionada con lo que estamos viendo puede ser una auténtica revolución en la manera en la que usamos Google.

Al pulsar en el botón "Share screen", tendremos la opción de compartir una ventana en concreto o toda la pantalla, aunque Google sólo será capaz de ver lo que vemos (es decir, no podrá ver el contenido de programas minimizados o en segundo plano).

Otra opción muy útil consiste en usar Google Lens para seleccionar partes concretas de la pantalla para hacer búsquedas u obtener ayuda. Por ejemplo, la he usado para traducir una página china y encontrar más información; a continuación, le he pedido que cree un documento con la explicación de la página.

Por defecto, la app de Google funciona en el Modo IA, por lo que tenemos acceso a todo el potencial de Gemini y se mostrará un resumen generado por IA de lo que hemos preguntado; pero siempre tenemos acceso a la pestaña "All" que muestra la lista de resultados tradicionales, así como al buscador de imágenes, noticias y más.

Además de en la web, esta app es capaz de buscar en nuestros archivos de Google Drive, además de en nuestros archivos locales en el ordenador, aunque para esto último nos pedirá permiso y se lo podemos quitar en cualquier momento.

La app de Google para Windows es gratuita y podemos usarla incluso si no tenemos cuenta de Google, aunque evidentemente es mejor si tenemos una suscripción como la de Google AI. El único inconveniente hasta ahora es que está en inglés y no hay versión en español.