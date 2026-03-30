Samsung y Android van a copiar una de las mejores cosas del iPhone: después de AirDrop, llega tocar para compartir
Las últimas versiones de One UI 9 y Android 17 incluyen referencias a una funcionalidad para compartir archivos con un toque.
Una de las mejores cosas que ha hecho Google con Android en el último año es añadir compatibilidad con AirDrop, el protocolo para compartir información y archivos de Apple que ahora también está disponible en móviles Android.
Pero todo indica que no se va a quedar ahí, y que muy pronto los usuarios de Android tendrán una experiencia muy parecida a la de los iPhone para compartir archivos con solo un toque del móvil y sin necesidad de hacer nada especial.
Curiosamente, no hay una sino dos iniciativas para conseguir esto. Por una parte, en Android Authority han descubierto referencias en la beta filtrada de One UI 9 a una función para compartir archivos con un toque.
La nueva pantalla "Tap to Share" (tocar para compartir) de One UI 9 no funciona por el momento, pero ya incluye un mensaje que indica: "sólo coloca la parte superior de tu teléfono cerca del dispositivo y los archivos se enviarán".
Un detalle importante es que debemos tener esta función activada para poder usarla; en caso de que la desactivemos, no podremos enviar archivos pero tampoco recibirlos, por si no queremos esa potencial molestia.
Este sistema de transferencia de archivos está basado en la tecnología NFC, que normalmente es usada para transmitir información para hacer pagos con el móvil en un datáfono.
En este caso, NFC será usado para transmitir detalles de la conexión del smartphone que permita realizar una transferencia usando el protocolo de Quick Share y AirDrop, dependiendo del dispositivo que vaya a recibir el archivo.
Además, se han encontrado referencias en One UI 9 a una función que permitirá compartir contactos con un toque. Esto es parecido a NameDrop de iOS, y funciona de manera sencilla: al juntar dos smartphones, automáticamente se transfieren los datos de contacto como el smartphone, el correo electrónico y otra información como la foto de perfil.
Todo indica que Samsung será de las primeras en adoptar esta tecnología con One UI 9, pero no será la única. Y es que la función "Tap to Share" no será exclusiva de esta capa de personalización, sino que formará parte del sistema operativo Android.
De hecho, ya se han encontrado referencias en Android 17 a una función de tocar para compartir que funcionará a nivel de sistema operativo pero que probablemente será activada con una actualización de los Google Play Services.
No sería de extrañar que Samsung y Google estén trabajando juntas en esta función, y de ahí que estén usando el mismo nombre. No en vano, hay que recordar que Quick Share nació como una función exclusiva de móviles Galaxy que fue adoptada por Google, sustituyendo a Nearby Share.