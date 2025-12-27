La sencilla acción que cambiará radicalmente la interfaz de llamadas en tu móvil Android con fotos a pantalla completa

Google tiene multitud de aplicaciones Android, muchas de las cuales vienen preinstaladas en los móviles que se venden en España, sean de la propia Google, de Xiaomi o de Samsung.

Muchas de estas apps, como Gmail o Google Maps, se usan de manera voluntaria, cuando hacen falta, pero otras, aunque se usan tanto o más, pasan desapercibidas.

Una de ellas es la app de Contactos, que es donde tenemos toda la información sobre las personas que queremos tener localizadas, con teléfonos, direcciones, etc. Incluso podemos usarla para recordar los cumpleaños.

Desde hace muchos años en esta app se puede asociar una imagen a una persona, haciendo que se muestre cuando la llamamos o cuando nos llama.

No obstante, desde hace unas semanas, Google nos da la opción de usar una imagen a pantalla completa, mucho más grande, lo que facilita este uso.

Cambiando la interfaz de llamada El Androide Libre

De esta manera, se puede ver a golpe de vista, sin tener que acercarnos al móvil, quién llama. Además, es mucho más impactante el diseño final.

Para poder usar este nuevo tipo de imagen hemos de abrir la aplicación de Contactos, abrir el contacto deseado y pulsar en el icono de edición con forma de lápiz de la parte superior derecha.

Cuando lo hagamos, se mostrará lainterfaz para subir dos fotos. La pequeña es la que se usa en la propia app de Contactos, por ejemplo, en la lista de llamadas.

La segunda, denominada Imagen de llamada, es la que aparecerá cuando llamemos. Si pulsamos en el icono del lápiz de la esquina superior derecha en la propia imagen, podremos editarla o cambiarla.

Cambio de color de textos El Androide Libre

Podremos elegir una directamente desde Google Fotos, o desde la memoria del teléfono usando la opción Galería, o haciendo una desde la app de cámara.

Cuando la hagamos, podremos moverla arrastrando la imagen sobre la previsualización así como hacer zoom si queremos ampliarla. También podremos cambiar el tipo de letra y el color de la misma para el nombre del contacto.

Eso sí, lo que parece que no es posible, y se agradecería es poder mover el lugar donde aparece el nombre y el teléfono cuando llamamos o nos llaman.

Estos datos estarán siempre en la parte superior de la interfaz, por lo que habrá que adaptar la imagen a esto para que no nos tape la cara, por ejemplo.