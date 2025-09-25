ChatGPT cambia para siempre y se vuelve proactivo: ahora podrá actuar sólo para ayudarte

El uso de los asistentes de inteligencia artificial ha subido como la espuma en los últimos años en España. Gemini y, sobre todo, ChatGPT, se han introducido en nuestro día a día.

Hay usuarios que los usan para estudiar, para trabajar y, algunos, incluso para sentirse menos solos. Y solo llevamos 3 años utilizándolo como sociedad.

Pero siempre se necesitaba una acción de parte del usuario que provocara la respuesta del asistente. Es como han funcionado. Hasta ahora.

OpenAI acaba de anunciar ChatGPT Pulse, una nueva función que destaca por ser capaz de entender las necesidades del usuario y realizar acciones por sí mismo.

Como ha dicho Fidji Simo, CEO de Aplicaciones en OpenAI, "las personas adineradas siempre han tenido acceso a asistentes que entienden sus preferencias, se anticipan a sus necesidades y pueden ayudarles con todo, desde gestionar citas y reservar viajes hasta comprar ropa."

ChatGPT Pulse El Androide Libre

Pero eso era algo sólo a disposición de unos pocos, porque implicaba una gran cantidad de dinero invertida en poder tener más tiempo libre para realizar otras acciones más productivas.

Esto es lo que nos propone OpenAI con ChatGPT Pulse, una función que ya está disponible para los usuarios Pro en dispositivos móviles. La intención de OpenAI es poder ofrecer en el futuro esto a todos sus usuarios.

Un asistente diario

La forma en la que operará en primera instancia ChatGPT Pulse será mediante una acción diaria en la que se conectará a servicios y aplicaciones para sugerirnos acciones.

Por ejemplo, se guiará de nuestras conversaciones con el chatbot, de nuestros correos en Gmail o de los eventos de Google Calendar para ofrecer un conjunto de acciones específicas diseñadas para simplificarnos la vida.

ChatGPT Pulse El Androide Libre

En función de cada usuario se recomendarán acciones distintas, desde avanzar en un trabajo hasta responder a citas pendientes, u organizar una reunión.

Cada noche, resumirá datos de las conversaciones que hayamos tenido, el historial de chat y más para descubrir qué es lo más relevante para ti y, al día siguiente, nos propondrá acciones personalizadas y específicas.

De reactivo a proactivo

Aunque ChatGPT Pulse no acabe siendo una revolución, aunque habría que analizarlo antes, supone un cambio en la forma en la que usamos la IA de texto generativa.

Es posible que más pronto que tarde, rivales como Microsoft o Google lancen servicios similares, capaces de conectarse a nuestras cuentas y perfiles y configurarnos nuestra agenda, ayudarnos en tareas y demás, sin tener que pedírselo nosotros.