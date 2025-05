Lo nuevo de Google Chrome te hará iniciar sesión de forma más segura y rápida si usas verificación en dos pasos

La seguridad en Internet se ha vuelto un tema muy importante con la proliferación de las ciberestafas en España y en otras partes del mundo. Mucha gente trata de robar los datos de inicio de sesión de otras personas para quedarse con su cuenta o incluso para intentar extorsionar a esa persona a cambio de devolverle la cuenta.

Para hacer frente a esto, se han desarrollado diferentes métodos para ofrecer una mayor seguridad a las cuentas de los usuarios. Gracias a esto pueden estar más protegidas frente a intentos de robo de credenciales. Uno de estos métodos es la verificación en dos pasos.

Este método consiste en hacer que el usuario tenga que confirmar dos veces su identidad antes de poder acceder a su cuenta. Una de ellas introduciendo la contraseña y la otra por medio de un código que se le enviará por SMS o mediante una aplicación de verificación. Ahora, Google Chrome se está preparando para incluir una nueva función que permite reconocer e introducir este código automáticamente.

Nueva función

Desde hace un tiempo, muchas aplicaciones en Android como las que se dedican a permitir al usuario acceder a su cuenta bancaria, cuentan con una función detección y autocompletado de códigos. Esto es ideal para aquellos momentos en los que se recibe un SMS de confirmación para iniciar sesión en algún servicio.

Es muy útil porque es capaz de ahorrar al usuario unos segundos con cada inicio de sesión, al no tener que abandonar la aplicación ni memorizar el código para introducirlo en el cuadro de texto. Sin embargo, esto aún no está disponible para hacerlo en páginas web, sino que lo más cercano a esto es que estas se acuerden de una contraseña cada vez que quieres loguearte, que no es lo mismo.

Ahora, con la nueva función de Google Chrome, llegaría al navegador la posibilidad de detectar y autocompletar esta verificación utilizando la información que se ha recibido por SMS y poniéndola en contexto con el sitio web al que se está intentando acceder.

Por el momento no está disponible para todos los usuarios, pero pronto podría empezar a implantarse, algo que ayudaría a muchos usuarios a hacer este proceso más sencillo. Aun así, hay que aclarar que los SMS son el peor método de verificación en dos pasos, y los expertos suelen recomendar el uso de apps de verificación como Google Authenticator, en su lugar.