Los ganadores de los premios Google Play 2022: uno de ellos es una red social creada en España

La red social BeReal se encuentra entre los ganadores a las mejores apps y juegos de Google Play 2022. Todos los años la gran G anuncia estos premios para así conocer nuevas apps o aquellos juegos que destacan por alguna categoría en concreto. Este año podemos estar bien contentos al ser incluida esa red social entre los premios.

Google Play Awards 2022

Aparte de dar a conocer a los premiados, y vía Android Central, Google también ha incluido nuevas categorías como son las mejores apps para Chromebooks o la mejor en su Play Pass.

El premio a mejor app ha sido dado a Dream por WOMBO. Una app que destaca por dejar al usuario crear todo tipo de arte basado en la Inteligencia Artificial para así usar un estilo en concreto y dejar que la IA haga el resto en la foto; algo similar a Prisma AI que sigue dejando estupefactos a muchos por los resultados que da al retocar fotos de retrato.

Dream by WOMBO El Androide Libre

El mejor juego se lo ha llevado Apex Legends Mobile, un battle royale de altura que llegó en mayo de este año y que está siendo todo un éxito en todo el mundo. Llevado desde las consolas y PC, gracias a sus gráficos y sus distintos modos de juego, ha sido capaz de llevarse este galardón desde Google Play. Hay que decir que este juego también se ha llevado el premio de la comunidad al ser elegido por la misma como el mejor del año.

Por otro lado, la comunidad de usuarios también ha votado a la red social BeReal, hecha en España, como una de las mejores apps actuales. Una red social que se ha convertido en tendencia por su experiencia que se basa en el envío de una única foto en el día cuando se recibe una notificación y así tener unos minutos para realizarla y enviarla. Otro de sus detalles es que no tiene filtros, así que la foto se toma tal cual con la app de cámara.

Otras secciones ganadoras

Por lo que respecta a los smarwatches, Todoist se ha llevado a la mejor app para Wear OS, y la gran G también ha introducido otra categoría que incluye a las mejores apps y juegos para Chromebooks.

La mejor app en un Chromebook es BandLab para la creación de música, mientras que en los juegos es Roblox el elegido para llevarse el premio. En el resto de categorías relacionadas con las apps, también se encuentra PetStar, como la más divertida; Breathwrk, para el crecimiento personal; Plant Parent que se lleva el premio a la app esencial para el día a día; Recover Athletics, como la app que es una gema oculta; Pocket, como la mejor app para tablets; y STIGMA, una app para el bienestar propio.

Los mejores juegos y sus categorías

El gaming desde un móvil se caracteriza sobre todo por poder jugar desde cualquier sitio con toda la comodidad que conlleva. Hay varias categorías que han sido premiadas como son el mejor multijugador con Dislyte; el mejor casual para Angry Birds Journey; el mejor indy se lo lleva Dicey Dungeons; y la mejor historia para Papers, Please.

Hay otras tres categorías que han sido premiadas para que Genshin Impact se haga con el mejor actual; Very Little Nightmares para el mejor en Play Pass; y Tower of Fantasy como el mejor juego para tablets.

APEX Legends Mobile El Androide Libre

Hay otras menciones para juegos como Rocket League Sideswipe, Gun & Dungeons, Dungeons of Dreadrock, DEEMO II, Candy Crush Saga (cumpliendo su décimo aniversario este año), Final Fantasy VII y Diablo Inmortal.

Podéis encontrar toda la lista de premiados más las menciones a juegos o apps que han sido importantes en este año para así descubrir alguna joya a la que todavía no la habéis puesto el dedo encima.

