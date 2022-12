Google Keep se actualiza en las tablets Android con el rediseño del panel dual

Keep llega a Android 13 en tablets con el panel dual El Androide Libre

Google Keep es una app con muchos trucos y secretos que se pueden conocer para llegar a otro punto en el día a día con ella. Ahora Google estaría desplegando el rediseño de la app para tablets para poner el objetivo en ese panel dual con el que seguir mejorando esta app para tomar notas.

Vista de doble panel para Keep en tablets

Ya en septiembre la gran G anunció que Keep estaría recibiendo una vista de panel dual. Ahora es cuando comienza el despliegue para que se pueda disfrutar de una mejora exponencial para una de las mejores apps para tomar notas.

Esta vista de dos columnas permite al usuario ver una lista en la izquierda, mientras la nota presente aparecería en el lateral derecho. A diferencia de la versión anterior que mostraba una nota superpuesta sobre la rejilla de notas, la experiencia gana muchos enteros.

Keep en una tablet El Androide Libre

Hay un punto bastante curioso y es una novedad para el campo de búsqueda de notas, y es que ahora hay un botón que permite expandir o contraer a la izquierda de la imagen del perfil de la cuenta.

Esta novedad permite centrarse en todas las notas o simplemente en una para así dejar el resto en segundo plano. Esta actualización por lo que sabemos a través de 9to5Google llegaría también a la versión web.

Keep en tablets El Androide Libre

La versión justa que está recibiendo el panel dual es la 5.22.452.00.90 de Keep en Android 13. Un diseño necesitado para hacer que Google Keep sea una app bien optimizada para tablets. Una necesidad imperante para este tipo de dispositivos a los que Google no ha estado atento en muchos años. Así se actualiza después de recibir los accesos directos de teclado con varias optimizaciones.

