YouTube ya te permite reproducir capítulos en bucle desde tu móvil

Mientras YouTube ya permite vincular un teléfono móvil con un código a la Smart TV para manejar reproducciones, ahora trae una novedad que permite reproducir capítulos de forma infinita. Es decir, que podrás pasarte todo el tiempo del mundo reproduciendo un capítulo una vez detrás de otra hasta que te canses.

YouTube y sus capítulos en bucle

No es algo nuevo que puedas reproducir constantemente vídeos en YouTube, ya que fue justo hace un año cuando incorporó esta novedad, pero que lo puedas hacer con los capítulos que conforman un vídeo es algo totalmente nuevo del día de hoy.

Una actualización, vía Android Police, permite hacer una reproducción infinita de capítulos de los vídeos. Si se quiere realizar esta acción simplemente hay que pulsar sobre el botón de infinito o loop en el menú de capítulos.

YouTube con su nuevo botón El Androide Libre

Es otra de las novedades para esta sección de capítulos que hasta el día de hoy solamente recogía la opción de compartir con más personas. Esta función llega hoy totalmente nueva después de saber en enero de este año que la gran G estaba trabajando en la misma.

Y lo está tanto en la versión para móviles de YouTube como para la de escritorio, así que estaríamos ante una actualización vía el servidor. Hemos probado y ya la tenemos disponible en nuestro Galaxy S22, así que simplemente hay que reproducir un vídeo con capítulos, pulsar sobre el visor y aparecerá el capítulo que está siendo reproducido.

Los capítulos en YouTube El Androide Libre

Pulsamos sobre el nombre o "Capítulos" y pasaremos al menú donde aparecen todos. Ahora debe de aparecer el botón de infinito al lado del de compartir para que al pulsarlo se reproduzca de forma infinita.

Nueva interfaz para YouTube en un móvil

Parece ser que una actualización para la interfaz de YouTube estaría en ciernes. Ésta incluiría botones redondeados para las opciones como me gusta, no me gusta, compartir, crear y más, al igual que ese diseño aparecería en los comentarios de los vídeos.

La nueva interfaz reorganizada El Androide Libre

Otro importante punto sería el icono de notificaciones que se ubicaría en el lado opuesto de los detalles del canal para así sustituir al botón de suscribir. Hay que saber que esta actualización a la interfaz fue vista por primera hace una semana, así que el despliegue general podría tardar.

Lo que sí que deja caer es que la misma YouTube sigue trabajando para optimizar la usabilidad de sus aplicaciones en las distintas versiones, ya sea escritorio, tablet o para móviles.

