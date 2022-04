Elon Musk quiere comprar Twitter al completo, pero eso puede no ser positivo

Pocas personalidades dan más que hablar que Elon Musk, por muchos motivos, la mayoría de los cuales tienen que ver con sus empresas. Y las que podrían ser sus empresas. Hace unos días se supo que Elon se había convertido en el principal accionista de Twitter al comprar algo más del 9% del total de las acciones. Parece que eso no es suficiente para el magnate, que ahora ha realizado una oferta de decenas de miles de millones de dólares para comprar Twitter.

Elon Musk lanza una OPA por Twitter por 43.000 millones de dólares

Elon Musk durante una rueda de prensa en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en enero de 2020. Reuters

La oferta realizada por el empresario es de 54.20 dólares por acción, lo que supondría un desembolso de más de 43.000 millones de dólares si los accionistas aceptan este importe.

Y sobre esa posibilidad, Musk se ha adelantado a posibles negociaciones diciendo que esta será su única oferta, y que si es rechazada reconsiderará la compra de parte alguna de la empresa, lo que supone una suerte de amenaza encubierta.

Sobre el papel, la propuesta de Elon tiene cierto sentido ya que supone una prima de algo más de un 50% desde el valor de la empresa antes de que Elon anunciara que iba a comprar acciones.

Ahora está en la mano de los accionistas aceptar dicha oferta, o seguir dirigiendo la empresa como hasta ahora. La junta de accionistas va a estudiar la propuesta "no solicitada y no vinculante" de Elon Musk para comprar Twitter, así que solo queda esperar una respuesta.

También podría tener que pasar el proceso de revisión de autoridades regulatorias, pero como explica Matt Lenive, no parece que en este caso haya muchos problemas a que se permitiera el movimiento.

Elon Musk quiere revolucionar Twitter

Maxim Ilyahov Unsplash

El directivo ha explicado que la visión de futuro que tiene para la red social no podría realizarse actualmente, por las limitaciones que ve en el desarrollo del producto y las obligaciones que tiene la empresa al esta cotizada en bolsa. Así pues, querría convertirla en una empresa completamente privada, algo que legó a sugerir hacer con Tesla.

El problema es que Elon Musk tiene una personalidad extremadamente polémica y sus decisiones podrían no ser adecuadas para lo que necesita una red social tan importante como es Twitter, donde se generan casi todas las conversaciones en torno a temas de actualidad y políticos.

No han sido pocas las veces que Elon se ha posicionado de forma polémica en aspectos como la libertad de expresión, la política en países democráticos y muchos otros temas.

Que el servicio online se quede a merced exclusiva, no parcial como creíamos que iba a ser hasta ahora, quizás no sea lo mejor que le pueda pasar a Twitter. Pero también cabe la posibilidad de que la visión de Elon convierta a esta empresa en algo parecido a lo que son Tesla o Space X actualmente. Claro que también podría ser algo parecido a The Boring Company.

