La app de cámara Expert Raw de Samsung se actualiza para mejorar las fotos con muy poca luz

Esta app ya está presente en más teléfonos Samsung Galaxy e incluso os enseñamos hace unas semanas todas sus vicisitudes. Una app de cámara profesional que nos permite tocar todo elemento de la cámara para sacar ese toque especial a fotos que de otra forma serían más complicadas. Y es que incluso ahora será más fácil sacar capturar fotos en entornos con muy poca luz.

Expert RAW se actualiza para mejorar las fotos de poca luz

Recordamos que estamos ante una app que para el usuario entendido en fotografía le va a venir la mar de bien porque permite tocar el ISO, balance de blancos y otra serie de parámetros para sacar ese punto de calidad o mejorar algún tipo de fotos.

Expert RAW se actualiza El Androide Libre

Vía XDA, sabemos que Expert RAW se ha actualizado a la versión 1.0.01 con algunas mejoras relacionadas con el rendimiento en las fotografías con poca luz. En las notas se puede encontrar una línea que se refiere a una imagen más clara en condiciones de luz extremadamente bajas.

Estamos ante una aplicación que actualmente se puede instalar en el Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, y Galaxy Z Fold 3. Y si te preguntas si teniendo algún gama alta de los dos anteriores años vas a poder instalarla en algún momento, actualmente uno de los requisitos imprescindibles es que tu móvil tenga zoom 2x, si no es así, como sucede con los Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S20 / Plus, y Galaxy Note 20, te quedas fuera de juego.

Samsung Galaxy S22+ Manuel Ramírez El Androide Libre

Una aplicación que está debidamente integrada con Adobe Lightroom para que después de hacer una foto retocada con ese ISO o con una velocidad de disparo adecuada para ciertas tomas, podamos darle ese último toque para luego subirla a nuestras redes sociales.

Los que tengáis algunos de los modelos disponibles ya podéis pasaros por la Galaxy Store para actualizar Expert RAW.

