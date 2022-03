Samsung Galaxy A33 llega a España: estrena OIS para mejorar considerablemente la fotografía

De este nuevo móvil se filtraron a principios de mes algunas de sus especificaciones más notables para que hoy mismo podamos recibir su llegada a España. El nuevo móvil Samsung Galaxy A33 aterriza con todas las ganas de distanciarse del anterior Galaxy A32 y así convertirse en la mejor excusa para su compra.

Un smartphone Android que se caracteriza en el frontal por esa forma en U del agujero en pantalla similar a ese notch tan vinculado a los teléfonos de Apple. Pero antes de pasar ante sus especificaciones, vamos a recoger la llegada de OIS a la fotografía para un teléfono con cuatro lentes.

Características del Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Procesador y memoria

Procesador: Exynos 1280.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

MicroSD hasta 1 TB.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas.

Resolución: FHD+.

Tecnología: Super AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 48 Mpx f/1.8 OIS.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor macro: 5 Mpx f/2.4.

Sensor de profundidad: 2 Mpx f/2.2.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 13 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.1.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas.

IP67.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159,7 x 74 x 8,1 mm

Peso: 186 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Un rompedor gama media

Samsung ha centrado este modelo en la gama media más peleada, con decisiones algo extrañas, como el dotarlo de una pantalla AMOLED; pero con resolución HD+. La diagonal, de 6.4 pulgadas, no está perforada, sino que aloja la cámara delantera, de 13 Mpx, en un notch, como se veía hace unos años. Esta es una de las principales diferencias con los A53 y A73. Eso sí, tiene una tasa de refresco máxima de 90 Hz.

El Galaxy A33 en segundo término con el Galaxy A53 Manuel Ramírez El Androide Libre

El procesador es un Exynos 1280 y cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna; esta última se puede ampliar mediante una tarjeta microSD de hasta 1 TB de almacenamiento.

La cámara trasera principal es de 48 Mpx con apertura f/1.8, y tiene estabilización óptica OIS, algo muy poco común en este rango de precios y que le diferencia bastante del modelo anterior Galaxy A32. La secundaria es un gran angular de 8 Mpx, también hay un macro de 5 Mpx y un sensor para desenfoque de 2 Mpx. En el frontal nos vamos a una de 13 Mpx con apertura f/2.2.

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Lo curioso del módulo de cámaras es que está incrustrado en el panel trasero de forma muy similar al flagship de OPPO, el Find X5 5G, aunque no de forma tan abultada como éste para convertirlo en un smartphone Android bien bonito como se puede evidenciar al echar un ojo a las capturas que adjuntamos.

La batería, de 5000 mAh, tiene carga rápida de 25 W, y dispone de Android 12 con One UI 4.1. Este último dato para el software es vital para tener lo último de la capa personalizada de Samsung. De hecho, es un teléfono que cuenta con Samsung Knox con Carpeta Segura, para tener una caja fuerte cifrada para tus datos y contenido multimedia sensible, y Private Share, para compartir lo que sea de la forma más segura y privada. Como no, Samsung Wallet está presente para los pagos con el móvil.

Las cuatro diferencias importantes respecto al modelo anterior

Cuando uno posa sus manos en el nuevo Samsung Galaxy Galaxy A33, sobre todo en el color blanco con ese módulo de cámaras que forma parte del mismo panel con esas líneas tan aerodinámicas, se da cuenta de que la compañía coreana ha querido sumar esfuerzos para una nueva experiencia.

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Estamos ante una de las series que más vende para Samsung y se nota que este año han querido poner toda la carne en el asador con cuatro diferencias importantes si se compara con el modelo del año pasado.

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Primera, la incorporación de OIS o estabilización óptica de la imagen que lo dota de una capacidad en la fotografía especial a todos los niveles; segunda, la pantalla estrena tasa de refresco de 90 Hz para una mayor fluidez de las animaciones que otorga One UI 4.1; tercera, sus altavoces estéreo para que la experiencia sonora se mejore; y cuarta, cuenta con certificación IP67 para que nos olvidemos un poco de cuidarlo de mejor forma.

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

Otro dato importante es que el Galaxy A33 recibirá tres años actualizaciones mayores de Android y hasta cuatro años de parches de seguridad. Eso sí, uno de sus peros es que no vais a encontrar un cargador dentro de la caja al igual que ha sucedido con los nuevos Samsung Galaxy M23 y M33.

Por lo que el Samsung Galaxy A33 se coloca en una posición muy especial para convertirse en uno de los teléfonos Android que más se van a vender en este año 2022. Una apuesta segura por parte de la marca coreana impulsada por esas cuatro diferencias.

Precio y disponibilidad

Samsung Galaxy A33 5G Manuel Ramírez El Androide Libre

De momento no tenemos en nuestra mano los precios del Samsung Galaxy A33 en España, aunque sí la fecha de su distribución aquí que será para finales de este mes, justo el 31 de marzo. Actualizaremos la información en el momento que dispongamos de ella.

Los colores en los que estará disponible en España son: negro, beige, azul y blanco.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan