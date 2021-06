Chrome para Android estrena botón personalizable en la barra de navegación

En un país como España, donde Google tiene una cuota de uso de más de un 95% como buscador web de referencia, un navegador como Chrome es casi una institución. Además, al venir preinstalado en muchos móviles Android casi nadie busca una alternativa mejor.

Es justo reconocer que muchas veces no buscamos otras opciones porque Google mantiene Chrome muy actualizado, e incorpora numerosas funciones que hacen más fácil el día a día.

La última ha llegado a la versión Canary, que es la enfocada a desarrolladores, donde podemos probar las novedades antes de que lleguen a la versión estable. Eso sí, no hay garantía de que Google no cambie de opinión y no lo lleve a la versión estándar.

Un botón de acceso directo personalizable

Chrome Canary Android Police

La función de la que hablamos hoy es un botón que podemos poner junto a la barra de búsqueda y que sirve para realizar una acción concreta.

Por defecto está seleccionada la opción de que se configure automáticamente, en función de lo que estemos haciendo, aunque podemos seleccionar cuatro variantes:

Basado en nuestro uso (opción por defecto).

Nueva pestaña.

Compartir.

Búsqueda por voz.

Para poder probar esta función hemos de instalar Chrome Canary 93 (93.0.4536.2 o versión superior, que podemos descargar por ejemplo de APKmirror.

Opciones del botón Android Police

La configuración está dentro de los ajustes, en una sección llamada Accesos directos de la barra de tareas. Eso sí, es posible que no aparezca esta parte de la configuración nada más instalar la aplicación. Si es así debéis activar estas dos opciones:

chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar

chrome://flags#adaptive-button-in-top-toolbar-customization.

Como es una versión de desarrollo, la nueva característica no funciona siempre bien y a veces el botón desaparece. Esperemos no sólo que Google traiga este botón a la versión final sino que siga aumentando la personalización en Chrome, para que sea un mejor navegador comparado con opciones como Vivaldi o Brave.