El TicWatch Pro 3 y la polémica con Wear OS 3: ¿actualizará a la nueva vsersión del sistema?

Google hizo oficial el nuevo Wear OS el pasado mes de mayo, una nueva versión de su sistema operativo que la firma lanza en colaboración con Samsung, que volverá a usar este sistema en sus relojes. Una de las malas noticias fue que muchos relojes podrían no obtener esta nueva versión, por suerte parecía que el TicWatch Pro 3 no correría la misma suerte.

Son muchos los usuarios que se han puesto en contacto con Mobvoi, la firma detrás de estos smartwatches. Uno de ellos ha obtenido lo que parecía una respuesta real de la empresa, confirmando que este TicWatch Pro 3 va a tener acceso en el futuro a la actualización a esta nueva versión de Wear OS. Aunque no es algo realmente confirmado.

¿Obtendrá el TicWatch Pro 3 la nueva versión de Wear OS?

TicWatch Pro 3 actualizacion Wear OS

La captura de pantalla superior muestra la que sería la respuesta de Mobvoi (firma responsable del TicWatch Pro 3), confirmando que este reloj obtendrá la actualización a Wear OS 3.0 (la nueva versión del sistema operativo). No se mencionan fechas, pero al menos parece confirmarse que el reloj tendrá esa actualización.

Pero la realidad es bastante diferente, porque desde 9to5Google se han puesto en contacto con Mobvoi sobre este asunto. La marca afirma que no está confirmado aún que este reloj u otros relojes de su marca vayan a obtener esta actualización en el futuro. Según dicen, no han obtenido ninguna confirmación o anuncio por parte de Google sobre este tema.

Estas declaraciones no significan que Mobvoi no vaya a actualizar su TicWatch Pro 3 a esta nueva versión de Wear OS. Sobre todo si tenemos en cuenta que este smartwatch es una de las mejores opciones que nos encontramos en el mercado actualmente con el sistema operativo de Google, algo que ya se pudo ver en su análisis el año pasado. Solo que de momento no es algo confirmado.

Tendremos que esperar a que llegue un anuncio oficial dentro de poco sobre los relojes que podrán actualizar a esta nueva versión de Wear OS, entre los que esperamos ver este TicWatch Pro 3. Seguramente Google anuncie este listado dentro de poco.