¿Se te ha perdido alguna vez un auricular? Este fabricante tiene la solución

Fairphone es más famosa por sus smartphones, como el Fairphone 4 lanzado el año pasado, el primero de la gama con 5G. Al igual que con el resto de modelos, la prioridad fue la sostenibilidad, y eso influyó tanto la selección de los materiales como el diseño, que es más fácil de reparar que la mayoría de los móviles.

El Fairphone es, por lo tanto, la respuesta a quienes se han dado cuenta de lo poco ecológica que es la tecnología moderna. Aunque se hayan realizado grandes avances en ese sentido, la mayoría de los móviles siguen siendo diseñados para durar poco y acabar en vertederos de todo el mundo, con componentes altamente contaminantes.

Pero no sólo los móviles tienen la culpa del aumento en la cantidad de basura electrónica producida mundialmente. Más recientemente, la moda de los auriculares inalámbricos también ha sido recibida con preocupación. Estos dispositivos normalmente no se pueden reparar, al usar componentes que no siguen ningún estándar, y por el abuso de materiales como el pegamento para unir los componentes.

Pero lo peor para el usuario medio es cuando uno de los dos auriculares se pierde o se rompe; en ese caso, literalmente la única opción que tenemos es comprarnos otros, ya que casi ningún fabricante vende auriculares por separado, siempre los venden en parejas.

Auriculares que se venden sueltos

Ahora, Fairphone ha lanzado sus propios auriculares inalámbricos, y la mayor novedad no es técnica, sino en la manera en la que se venden: además de en parejas, cada unidad está disponible por separado.

Los Fairphone Wireless Stereo Earbuds están disponibles por 99,99 euros en la página oficial, y a simple vista son unos auriculares inalámbricos como otros, con conectividad Bluetooth, un estuche de carga y lo típico que podemos esperar en un dispositivo moderno. Por ejemplo, tienen cancelación de ruido activa (ANC), además de ser resistentes al agua. Pero no hace falta fijarse mucho para ver detalles únicos de Fairphone, como los materiales reciclados en los que están fabricados; además, las piezas de oro necesarias se han obtenido por comercio justo.

Si compramos estos auriculares, y uno se nos pierde o lo rompemos, podemos ir a la página de repuestos de Fairphone y comprar uno de estos auriculares por separado: el derecho y el izquierdo están disponibles por 44,95 euros cada uno. De esta manera, no tenemos que pagar por todo el conjunto y de paso, ayudaremos al planeta. También es posible comprar almohadillas de reemplazo (4,95 euros), e incluso el estuche de carga por separado (34,95 euros).

Más fabricantes deberían seguir una política similar. En incontables ocasiones nos hemos encontrado con que un auricular ya no suena, o incluso puede que hayamos perdido uno, porque se nos haya caído en algún sitio.

