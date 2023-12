Muere a los 90 años el filósofo italiano Toni Negri, autor del “Manifiesto Comunista del Siglo XXI”

El filósofo Toni Negri ha fallecido a los 90 años en París, según han informado su esposa, la filósofa francesa Judith Revel, y su hija Anna Negri, directora de cine, al diario italiano La repubblica. Considerado uno de los principales referentes del movimiento antiglobalización, fue autor de la trilogía Imperio, considerada el “Manifiesto Comunista del Siglo XXI”, junto con el filósofo estadounidense Michael Hardt,.

Escritor y activista político, fue conocido por sus estudios en torno a la figura de Spinoza. Durante las décadas de 1960 y 1970 colaboró con los movimientos obreros de la izquierda radical italiana, por lo que tuvo que exiliarse en París hasta 1997. Escribió algunas de sus obras estando en prisión.

Nacido en Padua, Italia, el 1 agosto de 1933, era hijo de un comunista y una descendiente de fascistas. Su padre murió cuando tenía Negri tenía dos años, mientras que su madre trabaja como maestra en Poggio Rusco, un municipio del norte de italia. Desde una edad muy temprana, se aproximó a la ideología marxista y estudió para escapar de la pobreza.

Hacia 1950, comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Padua, en la que muchos años después sería catedrático. Se licenció en 1955 con una tesis sobre el historicismo alemán de Dilthey, Meinecke y Weber, publicada parcialmente en 1959. Gracias a una beca, pudo continuar estudios en la École Normale Supérieure de París. Se graduó con la tesis doctoral Estado y Derecho en el joven Hegel.

Al mismo tiempo, empezaba su trayectoria como militante comunista. Fue miembro de la Giuventù Italiana Azione Cattolica desde 1951 y, tras una breve estancia en Kibutz entre 1953 y 1954, adoptó el comunismo como su ideología de por vida. En 1960 visitó la Unión Soviética como miembro del Partido Socialista Italiano (PSI), al que se había unido en 1956.

Negri empezó a colaborar, a comienzos de los años 1960, en la revista Quaderni Rossi, que representó el renacimiento intelectual del marxismo italiano fuera del ámbito del PSI. Poco después, participó en la fundación de la Revista Classe Operaia, que duró apenas cuatro años, junto con Mario Tronti y Alberto Asor Rosa.

Es en 1967 cuando se convierte en catedrático de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Padua. Desde entonces, hizo confluir su labor investigadora y docente con con el activismo político. En 1969 fue uno de los fundadores de Potere Operaio (Poder Obrero), un movimiento operaísta (marxismo heterodoxo y antiautoritario) que, en aquel momento, fue de los más radicales de Europa.

La escritura en prisión

Negri fue arrestado y enviado a prisión, acusado de atentar contra el Estado, en 1979. Fue liberado después de cuatro años y muchos de los cargos en su contra serían retirados. Elegido diputado por el Partido Radical de Marco Pannella, se exilió en París, donde vivió desde 1983 hasta 1997. Ese año regresó a Italia voluntariamente y estuvo otros seis años en la cárcel. Hasta finales de 2004, Negri tuvo un régimen de libertad con determinadas condiciones. Muchas de sus obras fueron publicadas estando detenido o cuando se encontraba en el exilio.

En su obra más importante, Imperio, considera junto a Hardt que el Estado ha perdido el protagonismo y la centralidad en favor de la globalización, a la que se refiere como "Imperio". La trilogía está compuesta por los volúmenes Imperio (2000), Multitud (2004) y Commonwealth (2009).

En los últimos años de su vida, Negri publicó una autobiografía en tres volúmenes, Historia de un comunista, cuyos dos primeros libros han sido publicados en España por Traficantes de Sueños.

The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century (1989), Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse (1991), Spinoza subversivo: variaciones (in)actuales (2004), Descartes político (2007), Goodbye Mr. Socialism (2008), Empire and Beyond (2008) y Marx in Movement: Operaismo in Context (2021) son otras de sus obras destacadas. El trabajo de Dionisos (1994) es otra de sus publicaciones importantes junto al filósofo Hardt.

