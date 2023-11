“No sabía que el desamor tiene también su encanto”: todo puede ser un poema para Carmen Berasategui

Carmen Berasategui (Vitoria, 1978), editora, gestora cultural y artista visual, es autora, bajo el pseudónimo de Mara Carver, de Donde planean los pájaros (2019), libro de poemas y fotografías.

Cosas asombrosas ocurrirán hoy
Carmen Berasategui
Olifante, 2023. 112 páginas. 15,60 €

Ahora anuncia en el título de su último poemario cosas asombrosas que están por llegar, pero según se va leyendo el volumen, el lector descubre que lo asombroso no está tanto en las cosas que suceden como en la disposición espiritual o anímica desde las que se van a recibir, una disposición entusiasta que es aquí la de la euforia.

Hacer con los hijos barquitos de papel no puede decirse objetivamente que resulte asombroso, pero, sin embargo, la madre dirá que “Ha sido una mañana fabulosa”, pues se mira de tal modo el mundo que se afirma que “Un bosque es un poema que no muere”.

Incluso hay un deseo de gozo que al rememorar la trágica muerte de los abuelos en un poema, este final trae la reconciliación con la vida, pues “ahora suenan las valkirias”, o ver a su madre tejer una bufanda le lleva a decir que “Mi madre teje un poema”, realidad transmutada, elevada por el modo de percibirla.

Hay también algún poema que habla de tristeza y desamor, pero tampoco es una situación que no esconda en el fondo algo bueno: “no sabía que el desamor tiene también su encanto”.

Con razón señala la ensayista y poeta gallega Olga Novo la posición feminista de los versos de este interesante libro, Cosas asombrosas ocurrirán hoy. En este sentido el poema “La escritura es nuestra” es decisivo: “La escritura está en las mujeres” se lee allí; y “Poesía o denuncia” es la estremecedora nómina de cincuenta y una mujeres, si no he contado mal, asesinadas o víctimas de violencia machista; con razón se concluye: “aquí no hay poesía”.

Pero sí hay aliento poético en los poemas de este hermoso libro que es sobre todo un cántico de la vida, celebración de que todo puede ser poema, la hija, la música, la naturaleza, todo depende del modo de mirarlo.

