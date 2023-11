'El descontento': Beatriz Serrano capitanea la venganza de los 'millennials'

Hacía tiempo que no leía una primera novela tan divertida, ácida, corrosiva y en el fondo tan amarga como El descontento, de Beatriz Serrano (Madrid, 1989).

El descontento Beatriz Serrano



Temas de Hoy, 2023



240 páginas. 18,90€

Ganadora del Premio Ondas 2023 al Mejor Podcast Conversacional por su programa Arsénico Caviar, Serrano mezcla aquí tanto arsénico narrativo como caviar costumbrista hasta retratar, a través de la mirada de una joven publicista, Marisa, a la generación de los millenials, esos jóvenes excelentemente preparados que ahora se encuentran laboralmente explotados con sueldos de miseria y no llegan apenas a fin de mes, mientras sus jefes descargan en ellos responsabilidades y tareas ingentes.



Marisa, en cambio, domina el arte de destacar en la empresa sin hacer nada más que ver en vídeos de perritos o tutoriales de los temas más diversos, mientras consume diazepanes como caramelos, para que otros jóvenes, más apurados, cegados de ambición o simplemente ingenuos o deslumbrados, se desvivan por hacer su labor.



Que todo puede acabar rematadamente mal es algo que el lector intuye desde el principio, pero no el final, que no debo desvelar pero que justifica la lectura de esta divertida novela profundamente triste.

Sigue los temas que te interesan