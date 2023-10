Las monjas barrocas de Las Hijas de Felipe protagonizan el 'libro caliente' de la Feria de Frankfurt

"He ido a muchas ferias y he vivido algunos fenómenos, como el de Alana Portero con La mala costumbre el año pasado, pero nunca lo de ir pasando por los pasillos y que todo el mundo vaya diciendo son las de 'the nun book', asegura la agente literaria María Cardona a El Cultural desde el aeropuerto.

Acaba de embarcarse en lo que, por lo ocurrido en la feria más importante del sector, puede ser el próximo éxito literario de la temporad: Sabiduría de convento: cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI). Este es el proyecto de Ana Garriga y Carmen Urbita, también conocidas como Las hijas de Felipe, nombre del podcast que ambas dirigen sobre cotilleos históricos, dramas barrocos, vidas olvidadas, sacando el bling bling a los siglos XVI y XVII.

"Ha sido alucinante, porque todo ha ido rapidísimo. Mandé la propuesta el martes de la semana pasada y este jueves ya teníamos la primera oferta alemana", comenta Cardona. Y es que, en los últimos días, el libro ha recibido más de 25 ofertas en 8 países diferentes, además de una subasta de 7 editoriales en los Estados Unidos.

Sin embargo, a esta "libro caliente" todavía se le llama proyecto. Y es que Cardona solo ha presentado en la Feria de Frankfurt un adelanto (en inglés) de lo que será el libro en el futuro. Sobre lo que nos podremos encontrar, previsiblemente a finales de 2024, principios de 2025 de la mano de Blackie Books, Cardona piensa que "cualquiera que haya escuchado el podcast se puede imaginar cómo va a ser el libro".

Para aquellos que no lo hayan escuchado, se toparán con un ensayo con diferentes temas, que abarcan desde la historia de amistad entre ambas, hasta los escritos feministas de Sor Juana Inés de la Cruz. "Una mezcla de ese humor y rigor académico que les caracteriza", explica su agente.

La forma de aunar la historia con el presente más popular es uno de sus sellos de identidad, por eso este primer libro promete convertirse en "un manual de supervivencia para nuestros tiempos hiperestimulados y en crisis de la mano de una cohorte de monjas barrocas tan sabias como sorprendentes".

"¿Te atormenta la precariedad económica? Santa Teresa y sus compañeras carmelitas pueden ofrecerte consejos útiles para la supervivencia económica. ¿Te sientes a la deriva en un mar de apps de citas? Te aseguramos que un tratado de 1635 sobre las 7 maneras infalibles de detectar a una monja lesbiana serán un recurso muy útil para el romance moderno",

Para Cardona, la inesperada acogida que ha tenido el proyecto se debe al "potente perfil" de sus autoras, ya que "los editores siempre buscan lo nuevo, lo diferente". Por su parte, Ana Garriga y Carmen Urbita, en declaraciones a la editorial, aseguran que "jamás pensamos que, tras nuestros largos años de riguroso enclaustramiento, atravesados por mucho sueño, mucho FOMO, muchísimas lecturas y bastante soledad, nuestro firme convencimiento de que todo lo que nos esté pasando ya le pasó a una monja en los siglos XVI y XVII fuera a seducir a tantísima gente".

