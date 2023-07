El escritor Mario Vargas Llosa recibe el alta por Covid-19 tras pasar seis días ingresado

El escritor Mario Vargas Llosa ha recibido el alta por Covid-19 del hospital Ruber Internacional, en Madrid. Ingresó el sábado pasado a sus 87 años y fue el martes cuando el Premio Nobel de Literatura pasaba a planta, después de una evolución positiva. A las 10.00 horas ha abandonado el centro para continuar recuperándose en su casa.

Su hijo, Álvaro Vargas Llosa, ha comunicado en Twitter el alta hospitalaria del escritor: "Como ya es público, mi padre ha recibido el alta y está recuperado. Muchas gracias al Hospital Ruber Internacional, que lo ha atendido impecablemente. Innumerables personas nos han hecho llegar mensajes conmovedores desde muchos países en estos días: ¡Muchas gracias a todos! A big thanks to all of you! Un grand merci à vous tous!".

Por su propio pie, acompañado de su hijo Gonzalo Vargas Llosa, el escritor salía por la puerta principal del centro visiblemente recuperado. Aunque ha perdido algo de peso a causa de su hospitalización, ha llamado la atención su buen aspecto y su soltura a la hora de subirse al vehículo que le esperaba a pocos metros.

A pesar de ser la segunda vez que se contagia de Covid-19, Vargas Llosa ha demostrado una envidiable forma física. Aunque, dada su avanzada edad, se están tomando todas las precauciones necesarias para su recuperación total.

