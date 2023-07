Roberto Santiago: "Sacrificaría cañones y carreteras a cambio de libros y música"

¿Qué libro está leyendo estos días?



El retrato de casada de Maggie O’Farrell. Me está encantando.



¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?



Cuando un libro no me “suena” bien, lo dejo. No tiene ningún sentido obligarse a terminar.



¿Con qué personaje le gustaría tomarse un café mañana?



De ficción, las primeras que me han venido a la cabeza son Lady Chatterley, Lisbeth Salander o Amaia Salazar. Por supuesto también con Bartleby, el escribiente, pero posiblemente él preferiría no hacerlo.



¿Recuerda el primer libro que leyó?



El primero que me marcó fue La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Lo releo cada poco tiempo.



¿Cuáles son sus hábitos de lectura: es de tableta, de papel, lee por la mañana, por la noche...?



Leo en papel. Durante el año, por la noche. En verano, a todas horas.



Cuéntenos una experiencia cultural que cambió su manera de ver la vida



Cuando vi sobre el escenario del Teatro María Guerrero a Blanca Portillo y Santiago Ramos interpretar Oleanna de Mamet. Salí en trance. Me encerré a escribir durante meses, tratando de comprender lo que me había pasado.



¿El premio Fernando Lara confirma que quiere conquistar a más lectores adultos aún?



El sueño de todo escritor es llegar a la mayor cantidad de lectores. Espero que el premio me abra las puertas a quienes aún no se habían asomado a mis novelas.



El protagonista del libro, Jeremías Abi, se enfrenta al poder de las multinacionales farmacéuticas. ¿Estamos cada vez más en sus manos?



Es uno de los mayores poderes del mundo, la salud de todos nosotros está en manos de unas pocas multinacionales, es aterrador.



En su thriller, tanto Fátima como Jeremías han debido hacer frente a la traición...

De la traición y del fracaso se aprende mucho más que de los éxitos. Es uno de los temas que vertebran mis novelas. Ese dolor permanece ahí mucho tiempo.



¿Qué le debe su protagonista, Abi?



Creo que mi obsesión por hacer frente a las injusticias, y también cierta tendencia a entregarme a fondo en cada cosa que hago. Ah, y puede que también mi divorcio.



¿Cuál es el secreto del éxito de Futbolísimos?



Cada obra que he escrito lo he hecho desde la necesidad de contar algo personal. Los Futbolísimos es una historia aspiracional sobre el crecimiento, envuelta en fútbol y misterio. Espero que la industria editorial esté feliz de que se vendan millones de ejemplares.



¿Entiende, le emociona el arte contemporáneo?



Me da mucha envidia quienes son capaces de crear arte con imágenes atrevidas, sorprendentes. No soy un entendido ni mucho menos, pero lo disfruto.



¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?



Me encantaría tener un mural de Banksy en la pared de mi despacho.



¿Se ha enganchado a alguna serie de televisión?



Últimamente a Dopesick, por razones obvias (el mundo de las farmacéuticas) y a Fleabag (el humor británico llevado a un límite maravilloso).



¿Le importa la crítica? ¿Le sirve para algo?



Es imposible ser inmune a la crítica. Las negativas me hacen daño. Las positivas tal vez me suben el ego. Bien pensado, creo que viviría mejor sin leer críticas.



¿Le gusta España? Denos sus razones.



Me encanta España, en especial cuando estoy lejos de mi país. La distancia es una estupenda vara de medir el amor por tu tierra. Creo sinceramente que somos uno de los lugares más abiertos y disfrutones del mundo.



Proponga una medida para mejorar nuestra situación cultural.



Intercambiar los presupuestos de los ministerios de Educación y Cultura por los de Defensa y Fomento. Sacrificaría cañones y carreteras a cambio de libros y música.

