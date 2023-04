Eva Baltasar, finalista del premio Booker Internacional con su novela 'Boulder'

La escritora barcelonesa Eva Baltasar competirá por el Premio Booker internacional 2023, según han anunciado este martes la presidenta del jurado, la escritora francomarroquí Leïla Slimani, en la feria internacional del libro de Londres. Su novela Boulder ha sido seleccionada junto a otras cinco novelas para optar a ser reconocida como la mejor obra de ficción internacional traducida al inglés y publicadas en el Reino Unido o Irlanda entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023.

Boulder, publicada en catalán y castellano en 2020, es la segunda novela de Eva Baltasar, y forma parte de una trilogía junto a Permafrost, la primera obra de narrativa de la autora, y Mamut, la tercera. Las tres fueron publicadas originalmente en catalán por la editorial Club Editor y traducidas al castellano en el sello Random House.

Según Leïla Slimani: "Boulder es un libro sensual, sexy e intenso. Eva Baltasar condensa las sensaciones y experiencias de una docena de novelas en poco más de cien páginas de vibrante prosa. Una incisiva historia de amor y maternidad queer que disecciona los dilemas de intercambiar independencia por intimidad".

Junto a Slimani, participan en el jurado Uilleam Blacker, uno de los principales traductores literarios del ucraniano en Gran Bretaña; Tan Twan Eng, el novelista malayo preseleccionado por Booker; Parul Sehgal, redactor y crítico del New Yorker; y Frederick Studemann, editor literario del Financial Times.

La obra ganadora se anunciará en una ceremonia en el Sky Garden de Londres el próximo martes 23 de mayo de 2023.

Según la sinopsis difundida por Random House, la protagonista de Boulder se gana la vida como cocinera en un viejo barco mercante. Es la situación perfecta: soledad, una cabina, el océano, algún puerto en el que conocer mujeres y horas para encarar el vacío, para sentir la fuerza de la provisionalidad. Hasta que un día una de ellas consigue que abandone el mar, acceda a vivir entre cuatro paredes y se implique en la gestación asistida y en la educación de un hijo. ¿Qué ha hecho la maternidad con la mujer que en su día conoció en un bar de la Patagonia? ¿Qué hará ella, animal enjaulado en una casa unifamiliar de Reikiavik? Todo ha cambiado excepto su apodo, Boulder: esas enormes piedras aisladas en medio del paisaje, expuestas a todo sin que nadie sepa de dónde vienen ni porque están ahí.

En su crítica de la novela para El Cultural, Nadal Suau destacó que Eva Baltasar "se levanta en armas" contra una "concepción al mismo tiempo mitificada y frívola del embarazo", y que la autora trabaja el lenguaje "con obsesión minuciosa y frases que van de la exactitud visual a la sentenciosidad brusca".

Eva Baltasar (Barcelona, 1978) ha publicado diez poemarios y debutó con la novela Permafrost, Premi Llibreter 2018 y finalista del premio Médicis Étranger en 2020, traducida a varias lenguas y uno de los fenómenos literarios del momento. En 2020 vio la luz Boulder, su segunda novela, Premi Òmnium a la mejor novela del año 2020 en catalán y finalista del Prix Les Inrockuptibles 2022 de Francia. Mamut (2022) cierra el tríptico sobre la vida y los deseos de tres mujeres. Actualmente, vive en un pueblo pequeño y lleva una vida de simplicidad voluntaria.

En una entrevista en El Cultural a propósito de la publicación de Boulder, Eva Baltasar reconocía haberse peleado en dos ocasiones con la novela, hasta que a la tercera fue la vencida. "No es que las primeras dos redacciones me plantearan un problema, es que sencillamente las leía de arriba abajo y no me suscitaban la suficiente emoción física ni estética. Una novela tiene que conmoverme para darla por buena", explicaba.

También reconocía en la entrevista sentirse "más cómoda al margen de esta sociedad". En ese sentido, se parece un poco a la protagonista de su segunda novela: "La protagonista de Boulder es una mujer solitaria, como yo, una mujer que se nutre de la soledad, que encuentra en ella el espacio necesario para explorar y llegar a saber cómo quiere vivir su vida para sentir que la vive en libertad. Yo vivo con mi pareja y mis hijas y he logrado encontrar un equilibrio entre compañía y soledad, preservar los espacios de soledad que necesito para mantener la paz y luego poder estar mucho más presente cuando estoy con los demás".

Sigue los temas que te interesan