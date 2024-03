España y su eterna baja autoestima: Rafael Núñez Florencio analiza 'El mito del fracaso español'

Este libro del historiador Rafael Núñez Florencio (1956) parte de una constatación y una perplejidad: la constatación de un extendido sentimiento de fastidio de España o de la incomodidad de ser español; la perplejidad ante el hecho de que esta percepción es persistente. No es la primera vez que el autor aborda este asunto, pues ya lo hizo en 2010 (El peso del pesimismo), tratándolo desde 1898 hasta “el desencanto”.

El mito del fracaso español Rafael Núñez Florencio La Esfera de los Libros, 2024

433 páginas. 23,90 €

Ahora avanza más en el tiempo y se sitúa en las cuatro últimas décadas, hasta nuestros días. Se incardina así en el territorio de la historia del presente, y lo hace, como él mismo declara, desde la historia cultural. El objetivo es complejo, porque apunta a prejuicios, problemas de autoestima, obsesiones o lo que los psicólogos llaman ‘sesgo cognitivo’, la instalación de una idea fuerza que tiende al autocumplimiento con independencia de los hechos.

Este tipo de cuestiones constituye un desafío de calado para el historiador y por eso supone una empresa sugestiva. Núñez Florencio precisa que su libro es un metaensayo, un ensayo de ensayos, porque su trabajo ha consistido en manejar una variada tipología de fuentes, como son libros de historiadores, prensa, ensayos, obras de creación y otros testimonios de esta manía colectiva.

Puede que el lector eche en falta algún texto porque las evidencias sobre la materia son multitud. Pero es que hacer historia es seleccionar y la elección de Núñez Florencio, consciente de la inflación de datos, sirve a su propósito de estudiar el espacio que va del dolor de España a su rechazo.

Núñez Florencio recomienda que nos administremos dosis de autoestima. Sirva este libro como la primera toma.

El libro plantea tres tesis. La primera sitúa los orígenes de la autopercepción de los españoles víctimas de la cadena de anomalías históricas de su país, desde la decadencia en el Barroco, la Ilustración frustrada y el trauma del 98, hasta la Guerra Civil y la Dictadura. En teoría, la Transición habría roto el maleficio, pero fue solo un espejismo, porque la tradición negativa ha permanecido.

De ahí parte la segunda tesis, la del pertinaz pesimismo actual a pesar de que los historiadores ya hayan desmentido la excepcionalidad negativa del pasado hispano y, más aún, los hechos contradigan la singularidad de la historia de España y ponderen sus progresos contemporáneos.

La tercera tesis es complementaria de esta. Tanta amargura y rechazo ha producido la reacción contraria, igualmente sesgada, un optimismo eufórico y reivindicativo del pasado español y de las singulares excelencias nacionales. Toda leyenda negra tiene su leyenda rosa.

El historiador Rafael Núñez Florencio. Foto: archivo del autor

Se constata que, aunque la historiografía desde finales del siglo XX ha consolidado un nuevo marco explicativo del pasado, rompiendo la concepción pesimista y proponiendo una normalidad de luces y sombras, común con otros países europeos, son muchos los factores que alimentan la contumaz existencia del mito del fracaso español, desde una identidad colectiva que el autor califica como ‘dubitativa’, hasta los acontecimientos de las décadas recientes, como la crisis de 2008, la percepción de que la corrupción es sistémica, la inestabilidad política y el conflicto del independentismo.

El problema es que las conmociones que interrumpen las fases de prosperidad y optimismo, se produzcan en el mundo globalizado o solo en España, son vistas de una manera particular entre nosotros. Tenemos la perniciosa costumbre de explicárnoslas imputando su causa a las cicatrices de un pasado ominoso cuya sombra no desaparece. Pero Núñez Florencio no se queda en analizar lúcidamente las disfunciones de la mentalidad colectiva. Avisa de que un esquema simplificador y dogmático es tan falso como inútil y recomienda que nos administremos dosis de autoestima. Sirva este libro como la primera toma.