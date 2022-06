Los Premios Max coronan a Juan Diego Botto y su emocionante obra sobre Lorca

Juan Diego Botto sigue cosechando éxitos por su comprometida y emocionante Una noche sin luna, obra en la que se transmutaba en el poeta Federico García Lorca y enfrentaba al espectador a las miserias del pasado reciente español. La producción, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, ha sido galardonada este lunes con el Premio Max de las Artes Escénicas al Mejor espectáculo teatral. El actor, flamante Premio Nacional de Teatro, también ha sido reconocido con la mejor interpretación de la temporada.

La obra de La Rota Producciones, Concha Busto Producción y Distribución y Barco Pirata, ha sido la gran triunfadora de la XXXV gala de los Premios Max, celebrada en el Teatro Principal de Mahón (Menorca). Botto protagoniza un monólogo que enfrenta a una realidad social y política incómoda -las víctimas de la Guerra Civil olvidadas en las cunetas- y que se construyó a través de entrevistas, charlas y conferencias del poeta asesinado, así como fragmentos de sus libros y algunos de sus poemas-

Una noche sin luna ha ganado dos de las cuatro categorías a las que aspiraba. La de Mejor autoría teatral se la ha llevado finalmente María Velasco González por Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, una pieza donde ponía en relación la violencia emocional y sexual con la violencia sobre el medioambiente.

El director teatral Sergio Peris-Mencheta, durante la ceremonia. David Arquimbau Sintes Efe

Por su parte, Guillém Albà y Joan Arqué se han alzado con el Premio Max a Mejor dirección de escena por la obra Canto jo i la muntanya balla, una adaptación de la novela de Irene Solà con la dramaturgia de Clàudia Cedó y la música de Judit Neddermann, que traza una fabula que relata la dureza de la vida de montaña a través de la mirada de una familia víctima de la naturaleza y sus misterios, pura fantasía en la que hablan vivos, muertos, la misma montaña, agua, nubes, setas o corzos y en la que se mezcla mitos y realidad. Ganadora también en las categorías de Mejor composición musical y Mejor diseño de espacio escénico, esta obra ha sido la más mencionada de la gala con tres premios.

En el apartado de Mejor actriz, el galardón ha sido para Mónica López por su papel en De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, un espectáculo de la compañía La Calòrica sobre la emergencia climática.

Dos manzanas se ha llevado también Baile de Bestias, que ha ganado en las categorías de Mejor espectáculo de danza y de Mejor interpretación masculina con el coreógrafo y bailarín Jesús Carmona. La Mejor intérprete femenina ha sido Lucía Lacarra por In The Still Of The Night. El Max al Mejor espectáculo musical o lírico ha caído en Company, del Teatro del Soho Caixabank; mientras que el Mejor espectáculo de calle ha sido para Alter, de Compañía Kamchàtka.

Otro de los grandes protagonistas de la noche ha sido el veterano dramaturgo José Luis Alonso de Santos, autor de más de cincuenta obras, algunas tan populares como Bajarse al moro y La estanquera de Vallecas, que sido reconocido con el Premio Max de Honor por su fecunda carrera como "hereje" de las tablas españolas.

