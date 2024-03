Un libro desvela por qué Schoenberg es un compositor heroico y emocionante

“En mi blasfema opinión –escribe Harvey Sachs en este estudio– una gran parte de la obra de Wagner suena mejor de lo que es, mientras que una gran parte de la obra de Schoenberg es verdaderamente mejor de lo que suena…”.

Por qué Schoenberg Harvey Sachs. Traducción: Mariano Peyrou Tubert. Taurus, 2024.280 páginas. 21,90 euros

Esto no es sólo una conclusión personal; con ella podemos entender el impulso que le ha llevado a abordar el libro que hoy se nos presenta, arropado por el éxito de sus trabajos sobre Toscanini (su vida, reflexiones, epistolario) y una creciente experiencia en biografías de otros grandes intérpretes (Solti, Rubinstein, Domingo), ensayos (Music in Fascist Italy o The Ninth: Beethoven and the World in 1824) y atractivas compilaciones (Virtuoso o Ten Masterpieces of Music).

Aúna ahora Sachs su faceta de biógrafo y la de estudioso de la música en su contexto, todo con un estilo cercano y en ocasiones desenfadado que Mariano Peyrou, traductor para la edición española, ha sabido reflejar.

Es un texto rico en detalles con algún olvido en las fuentes. Un muy notable estudio

Schoenberg es un compositor venerado en las aulas, relativamente frecuente en las ediciones discográficas y casi ausente en las salas de concierto, y esta paradoja lleva al autor a bucear en su vida, repasar su música y presentarla sin prejuicios al lector como una obra más del pasado.

Sin caer en la exageración editorial de proclamar que este libro “devuelve a Arnold Schoenberg al lugar que le corresponde en el canon de la música occidental”, sí vemos en él la determinación de intentarlo sacándolo del ámbito de lo ‘interesante’ para llevarlo al de lo heroico y lo bello o emocionante.

Es quizá más una biografía social y personal que un mero recorrido por sus composiciones, presidida por una forma familiar y eficaz de acercarse a los lectores.

Un libro rico en detalles pero con algún olvido: no sabemos si la bibliografía recogida es la empleada en el trabajo o la recomendada al lector; tanto en uno como en otro caso faltarían referencias como El estilo y la idea (Style and Idea, Nueva York 1950), imprescindible recopilación de escritos en la que el Schoenberg intervino, con información mucho más rica que en otras fuentes citadas.

[Arnold Schoenberg, a estudio]

En el Epílogo, como antes había hecho en el Prólogo, Sachs vuelve con ahínco a lamentar y poner ejemplos de la falta de conexión entre Schoenberg y el oyente, hasta tal punto que, un poco cansado de la insistencia, uno se pregunta si un buen divulgador científico haría algo así: si se lamentaría tanto de, por ejemplo, que la mecánica cuántica no sea comprendida por todos.

En cualquier caso, los que ya saben y los que no por qué es importante Schoenberg (why he matters, literalmente en su título original) encontrarán un muy notable estudio sobre su vida y las circunstancias que la rodearon y un acercamiento y reivindicación de su música sugestiva y diferente a lo que estamos acostumbrados.